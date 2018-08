Comune Diamante: morto durante rissa, "sospese manifestazioni"

Cosenza, 22 agosro - L'Amministrazione Comunale di Diamante "esprime i sentimenti di profondo dolore e di incredulita' per la notizia della morte di un ragazzo di 23 anni verificatosi questa notte nella nostra citta', fatto sul quale e' giusto mantenere il dovuto riserbo, nell'attesa che la magistratura e le forze dell'ordine ne accertino le effettive dinamiche.

Sentimenti che si accompagnano all'incredulita' per un accaduto la cui eccezionale e tragica portata contrasta con la riconosciuta vocazione turistica della nostra Citta' caratterizzata, pur in presenza di considerevoli flussi di vacanzieri e da una sana vivacita' giovanile, da una storia di accoglienza e sicurezza che non hanno fatto mai registrare episodi di tale gravita', anche grazie ad un costante impegno delle forze dell'ordine che si ringraziano per la loro operativita'.

L'Amministrazione Comunale, in segno di vicinanza alle famiglie coinvolte in questo grave episodio, ha diramalo una disposizione che sospende per la giornata odierna tutte le manifestazioni e gli spettacoli programmati nonche' le attivita' musicali dei locali notturni"