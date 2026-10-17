Comuni virtuosi nell’Ambito di Soverato oltre 604 mila euro per la disabilità gravissima

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Assegni di cura da 600 o mille euro al mese per sostenere le persone e le famiglie nei 28 Comuni del territorio con domande entro l’11 novembre 2026

Un intervento che mette al centro le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie, valorizzando la collaborazione tra i Comuni per rafforzare l’assistenza a domicilio. Il Comune di Soverato, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, ha annunciato la pubblicazione dell’avviso pubblico per accedere all’Assegno di cura e per l’autonomia.

Le risorse disponibili ammontano a 604.638,48 euro, finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, annualità 2022. Il sostegno riguarda dodici mensilità riferite al 2026 e sarà riconosciuto attraverso una graduatoria, nei limiti dei fondi disponibili.

Un sostegno alle famiglie e all’assistenza domiciliare

La misura punta a sostenere i nuclei familiari che affrontano bisogni assistenziali particolarmente complessi e a rafforzare i percorsi di cura nel contesto domiciliare.

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La dimensione territoriale dell’intervento è centrale: l’avviso interessa i 28 Comuni dell’Ambito di Soverato, riuniti in un percorso condiviso per rendere accessibili le risorse alle persone in possesso dei requisiti.

Per le famiglie, il contributo rappresenta un aiuto economico all’interno di un percorso assistenziale che richiede continuità e attenzione alle necessità della singola persona.

Assegni di cura da 600 o mille euro mensili

L’Assegno di cura e per l’autonomia prevede due importi, pari a 1.000 oppure 600 euro al mese, secondo l’esito della valutazione multidimensionale.

L’importo non sarà quindi identico per tutti i beneficiari. La valutazione prevista dall’avviso servirà a definire il livello di sostegno riconoscibile.

È utile distinguere le due annualità indicate: il 2022 identifica il finanziamento del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, mentre le dodici mensilità dell’assegno sono riferite al 2026.

Chi può presentare domanda

Possono partecipare le persone con disabilità gravissima residenti nei 28 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Soverato, purché in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso.

Prima dell’invio è necessario consultare il bando, verificare le condizioni di accesso e predisporre la domanda utilizzando la modulistica prevista, completa della documentazione richiesta.

La sola presentazione dell’istanza non garantisce l’erogazione: l’assegnazione è subordinata alla procedura di valutazione, alla graduatoria e alla disponibilità delle risorse.

Domande entro l’11 novembre 2026 tramite PEC

Il termine per presentare la richiesta è fissato all’11 novembre 2026. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:

[email protected]

L’oggetto della comunicazione deve riportare la dicitura “Avviso disabilità gravissime – FNA 2022”.

Per completare correttamente l’invio è opportuno controllare la compilazione della domanda, la presenza degli allegati richiesti e conservare le ricevute PEC di accettazione e consegna.

La collaborazione tra Comuni per rispondere ai bisogni assistenziali

Il sindaco di Soverato Daniele Vacca ha evidenziato l’importanza della pubblicazione dell’avviso per rendere accessibili le risorse destinate alle persone con maggiori necessità assistenziali.

L’obiettivo condiviso con i Comuni dell’Ambito è sostenere le famiglie e consolidare l’assistenza a domicilio. La disponibilità di oltre 604 mila euro costituisce la base economica dell’intervento, la cui assegnazione seguirà la graduatoria prevista e resterà vincolata ai fondi disponibili.





Avviso+Pubblico+-+FNA+2022.pdf





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