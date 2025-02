Disabilità e modernità: comunicato stampa del Segretario Provinciale Uil Pensionati Frosinone

FROSINONE, 28 febbraio - La disabilità che porta ad una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale e allo svolgere attività quotidiane spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale, è nei tempi in cui viviamo un enorme monumento alla superficialità e all'irresponsabilità umana. E' il quesito che si è posto il Segretario Provinciale (FR) Uil Pensionati, Sig. Emilio Lucidi, del quale pubblichiamo il comunicato stampa appena ricevuto ed anticipatamente ringraziamo.

COMUNICATO STAMPA

Chi è il disabile....E' quella persona speciale che ha dei limiti come ce li abbiamo tutti noi, solo che i loro possono essere geneticamente descritti.

Abbiamo le normative Regionali, e Governative tra le migliori al mondo, ma troppo spesso non vengono prese in considerazione, perché si perdono tra la tattica perdente del sistema Paese, la posticipazione delle soluzioni, dell'immobilismo e dello scaricabarile della responsabilità.

La legge 328/ 2000 Art. 14 impegna di aiutare queste persone speciali con iniziative mirate , tali da poter consentire loro una vita decorosa.

Dobbiamo convincerci che non sono loro ad essere svantaggiati, ma la società che offre poco affinché possano inserirsi in ogni ambito.

A quanto l'applicazione di un piano per l'accessibilità, iniziando dall'abbattimento delle barriere architettoniche.

A quanto un nuovo welfare sociale per allontanare la possibile marginalità e aiutare la loro realizzazione attraverso la creatività, abilità, lavoro e occupazione. Per far uscire questa persona speciale, dal modello prettamente assistenzialistico che rende incapaci lo Stato e gli Amministratori a produrre nuovi modelli culturali.

Per dare omogeneità tra territori dell'azione socio sanitaria e che escluda le spese di investimenti sociali specifici, dai tagli di spesa delle manovre finanziarie e di bilancio comunale.

Per costituire un osservatorio capace di monitorare insieme e combattere per la difesa dei diritti di queste persone.

Questo cambio di passo non concederebbe solo la speranza, ma attraverso azioni strutturali ad alimentare la difesa della dignità.

La Uilpensionati di Fr farà la propria parte fino in fondo, chiedendo ancora e sempre, di mettere al centro e la persona speciale e rendere prioritaria la problematica.









Seg. Responsabile Uil Pensionati FR





Ringraziamo il Seg. Uil Pensionati FR, Sig. Emilio Lucidi





Laura Fantini

fonte immagine siciliaonpress.it