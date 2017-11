Con "Il Tempio" Nicola Pesce Editore celebra Lovecraft

ROMA, 30 novembre - Fantasy, fantascienza e horror. Questi gli inevitabili ingredienti che Nicola Pesce Editore ha voluto utilizzare per celebrare con una dignitosa edizione de “Il Tempio”, gli 80 anni trascorsi dalla morte di Howard Philips Lovecraft, considerato a ragione il re dell’horror letterario.

Ambientata in un sottomarino tedesco U-29, la novella fa emergere tutti gli archetipi lovecraftiani, spingendo il lettore nell’abisso marino, non a caso, ritenuto la porta di accesso per un altrove mai ben definito. Basato sull’ultimo resoconto lasciato dall’ufficiale di marina, Von Altberg-Ehrenstein, il racconto narra fatti misteriosi seguiti al ritrovamento sul corpo d’un marinaio della testa scolpita in avorio di una non meglio definita divinità. A lei, l’intero equipaggio inizia ad attribuire l’incontrollabile deriva del sottomarino, attratto nell’abisso da una forza terribile e inesorabile. Si tratta di un grande classico che torna in versione graphic novel, sceneggiato da Rotomago e disegnato da Calvez capaci di dare il giusto accellerato ritmo ad una narrazione decisamente inquietante.

Maurizio Lozzi