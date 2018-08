Con la collana Cinestory i film Disney a fumetti

Roma, 2 agosto 2018 - Se non li avete visti al cinema, potete leggerli a fumetti. Questa in sintesi la forza evocativa della collana “Cinestory”

con cui Panini Comics ha portato già da qualche anno nelle fumetterie e nelle edicole i titoli più blasonati della cinematografia a cartoni Disney. Con frame presi interamente dai film originali, questa collana – che nel frattempo ha già sfornato diversi titoli – ha un pregio sicuramente pedagogico e didattico, riconducibile al fatto di riuscire ad avvicinare alla lettura il pubblico giovanissimo che ama i cartoon, senza ovviamente allontanare dalla magia dei classici Disney anche il pubblico più datato. “Cinestory” è stato ieri un esperimento ed oggi invece un’azzeccata operazione che, con volumetti brossurati di tutto pregio, apre ad una riuscitissima trasposizione su carta di pellicole già di loro molto stupefacenti. Con l’azzeccato slogan in copertina “Tutto il film a fumetti!”, “Cinestory” rappresenta – lo affermiamo provocatoriamente – l’erede più moderno del fotoromanzo anni ‘50/’60, format per moltissimo tempo leader nella letteratura popolare di quegli anni ed oggi invece scomparso dalla scena. Di certo “Cinestory”, che oltre alla Disney vede protagonista anche la Pixar, ha una leggera parentela con i fotoromanzi, ma non certo il nostalgico bianco e nero delle pagine di allora, anche perchè quelle di questa collana, editata anche in parallelo con una “Serie Oro”, brilla davvero dei colori spettacolari a cui i film Disney hanno abituato i propri fans che anche da questa trasposizione su carta, non potranno davvero restare delusi.