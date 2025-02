con Nino Frassica Anna La Croce e gli studenti del Conservatorio Corelli a "Che Tempo Che Fa"

Partecipazione degli studenti del Conservatorio Corelli a Che Tempo Che Fa con Nino Frassica

Grande successo per l'intervento degli studenti del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, andato in onda il 2 febbraio alle 23:30 su Nove, all'interno della trasmissione *Che Tempo Che Fa*. L’evento, condotto da Nino Frassica, ha visto la partecipazione di giovani talenti appartenenti al Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali – area Pop Rock e Tecnico del Suono – e al Dipartimento degli Strumenti ad Arco e Pizzico. Il Conservatorio Corelli, istituzione di eccellenza nella formazione musicale, offre un ambiente altamente formativo e stimolante, valorizzando sia la tradizione che le nuove tendenze del panorama musicale contemporaneo. Attraverso percorsi accademici innovativi e la collaborazione con artisti e professionisti del settore, il Conservatorio prepara gli studenti ad affrontare con competenza e creatività il mondo della musica.

Tra i protagonisti dell’esibizione spicca Anna La Croce, giovane artista catanzarese e studentessa del Conservatorio Corelli. Cantautrice e interprete, nonostante la giovane età (ha compiuto 18 anni da pochi mesi), è già una microinfluencer con oltre 15.000 follower sui social media, dove condivide la sua musica e il suo percorso artistico. Anna non è solo una talentuosa cantante, ma anche un’autrice capace di emozionare attraverso le sue composizioni. La sua presenza all’interno del Conservatorio le permette di affinare le sue capacità tecniche ed espressive, grazie a un percorso di studi che unisce pratica e teoria con un forte orientamento alla performance dal vivo.

Determinante per il successo della performance è stata la direzione del coro da parte di Tiziana Felle, docente di canto pop rock presso il Conservatorio Corelli. Cantante con una lunga carriera artistica e docente appassionata, ha saputo trasmettere agli studenti non solo la tecnica vocale, ma anche l’importanza dell’interpretazione e della presenza scenica. La sua esperienza ha contribuito in modo significativo alla qualità e all'energia dell’esibizione.

Accanto ad Anna La Croce, i ruoli solisti sono stati affidati a Elma Rizza e Santi Lembo, che hanno dato vita a un’interpretazione intensa e coinvolgente. Il gruppo vocale ha visto la partecipazione di Martina Rossi, Salvatore-Martina De Paola, Manuela Lazzaro, Federica Grasso, Aurora Mannelli, Chiara Occhipinti, Bernadette Malaponti, Alessia Ardì e Arianna Nicita, ognuna contribuendo con il proprio timbro e la propria personalità.

L’esibizione è stata accompagnata da una band affiatata e dinamica, composta da Domenico Catalano, Simone Bombaci, Giorgio Midiri, Sabrina Antonuccio, Antonio Donzì e Roberto Ceraolo. Il comparto tecnico è stato curato da Valentina Spatola e Antonio Totaro per l’audio, mentre il video è stato realizzato da Miryam Minutoli.

La partecipazione a *Che Tempo Che Fa* ha rappresentato per gli studenti del Conservatorio Corelli un'importante occasione di crescita artistica e professionale. L’intervento, oltre a dare visibilità ai giovani talenti, ha confermato la qualità della formazione offerta dal Conservatorio, un'istituzione che continua a distinguersi per l’attenzione alla preparazione degli studenti e per le opportunità che offre nel panorama musicale contemporaneo.