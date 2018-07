Con Peter Cincotti si apre domani sera il "Reggio Live Fest" All'arena del lungomare di Reggio C.

Con Peter Cincotti si apre domani sera il “Reggio Live Fest” All’arena del lungomare di Reggio Calabria.

Domenica Matthew Lee e lunedi’ il fenomeno Peter Bence Una coproduzione tra i festival Fatti di musica e alziamo il sipario

REGGIO CALABRIA 27 LUGLIO - Con il cantautore e pianista newyorkese Peter Cincotti si apre domani sera all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, incastonata nello splendido Lungomare Falcomatà, la prima tre giorni del “Reggio Live Fest”. Il musicista riceverà il “Premio Riccio d’Argento” del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco nelle sezione dei “Migliori Live Internazionali”. La serata sarà presentata da Gian Maurizio Foderaro, una delle voci storiche e più popolari di Radio1 Rai.



Domenica 29 toccherà a Matthew Lee, il “genio del Rock’n’Roll” con la sua band e lunedì 30 luglio all’ungherese Peter Bence, definito dalla stampa di tutto il mondo “The Worlds’s fastest Piano Player and new worldwide crossover phenomenon”, il pianista più veloce del mondo, un autentico fenomeno perfino inserito nel “Guinness World Records”. Il concerto di Bence a Reggio è una prima assoluta e anticipa il suo tour italiano fissato a inizio dicembre, con tappe a Roma, Torino, Bologna e Firenze.



I tre concerti inizieranno alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero. Il pubblico potrà prendere posto sulle sedie e gradinate dell’Arena fino ad esaurimento e sul lungomare che si affaccia sulla magica struttura.

Peter Cincotti, Matthew Lee e Peter Bence saranno, quindi, i protagonisti di “Pianoman”, la sezione internazionale d’apertura del “Reggio Live Fest”, frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, trentaduesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, il Festival dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la Valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.



Dopo questa parentesi internazionale all’Arena dello Stretto, il “Reggio Live Fest” si sposterà nella centralissima riqualificata Piazza Duomo, per altri due attesissimi appuntamenti unici in Calabria (questi a biglietti, seppur a prezzi ridotti): venerdì 17 agosto l’esplosivo “DYC Tour2018” dei Negrita (biglietti € 29,90) e domenica 19 agosto il concerto di Roberto Vecchioni con la sua band (tutti posti numerati: poltronissima € 34, poltrona € 29,90).

La band aretina, che presenterà uno show davvero imponente, sarà premiata come band dell’anno, mentre a Roberto Vecchioni sarà consegnato il Premio Riccio d’Argento del Festival nella sezione “Miti della musica d’autore italiana”. Per il concerto del cantautore milanese sarà allestita una platea a sedere che trasformerà Piazza Duomo in un grande teatro all’aperto. La Piazza sarà interamente delimitata e chiusa dal 16 agosto, accessibile solo con i biglietti degli spettacoli.

I protagonisti di Pianoman

Peter Cincotti, tra i più bravi pianisti, autori e compositori del nuovo panorama pop-jazz mondiale, terrà a Reggio uno dei soli due concerti estivi in Italia del suo tour mondiale Long way from home (Marina di Pietrasanta il 26 luglio e, quindi, Reggio Calabria il 28 luglio all’Arena dello Stretto), che prende il titolo dal nuovo album uscito lo scorso ottobre. Scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Cincotti, contiene 12 brani in cui il musicista mescola con naturalezza pop, rock, blues e jazz, nel suo stile unico ed inconfondibile. È il suo album più personale fino ad oggi e, rispetto ai suoi precedenti lavori, Long Way From Home incorpora un pianoforte più ritmico giocando con una piega pop.



"Mai prima d'ora ho usato il pianoforte in questo modo. Alcuni anni fa ho iniziato ad avere delle idee per un album che portasse un pianoforte più attivo, più ritmico, nel paesaggio della musica moderna", ha detto Cincotti che, tra i suoi estimatori, annovera perfino Elton John.



Domenica 29 luglio sarà di scena il “Pianoman Tour” di Matthew Lee. Definito come lo "straordinario performer", Matthew è pianista e cantante innamorato del rock'n'roll. Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Nella sua seppur breve carriera vanta già oltre 1000 concerti in tutto il mondo. Matthew Lee oggi è considerato uno dei principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ‘50.

«Per quanto mi riguarda essere d’altri tempi – sostiene Matthew Lee - non significa rimanere ancorato al passato, ma semplicemente recuperare valori importanti, che forse stavamo rischiando di perdere, il tutto però rivisto in una chiave attuale, non “un’operazione nostalgia", ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità”. Con lui, l’Arena si trasformerà in una vera discoteca all’aperto.



Infine, il 30 luglio, questa sezione internazionale del “Reggio Live Fest 2018”, dedicata a tre “mostri” del pianoforte, si chiuderà coem detto con un evento davvero eccezionale: l’unico attesissimo concerto estivo in Italia di Peter Bence. Con i suoi originalissimi arrangiamenti di brani di Michael Jackson, Queen e Sia, e con il suo modo unico di “trattare” il pianoforte, il ventisettenne pianista ungherese ha raggiunto un sensazionale successo mondiale, che lo scorso anno lo ha portato ad esibirsi in 20 Paesi di tutti i continenti.

Le dichiarazioni di Ruggero Pegna e del Sindaco Giuseppe Falcomatà

“Sono tre concerti-evento internazionali imperdibili e, grazie alla sinergia con l’Assessorato alla Cultura, sono ad ingresso libero – afferma Pegna - Un’occasione unica per trascorrere una splendida tre giorni in una delle Città italiane più belle ed assistere a tre concerti in una magica location unica al mondo, con il palcoscenico sullo Stretto e la Sicilia sullo sfondo! Ringrazio il Sindaco di Reggio Falcomatà e tutto il gruppo di lavoro dell’Assessorato Comunale alla Cultura, guidato dal dottor Umberto Giordano, con Giovanni Cucinotta e Daniela Monteleone, per il prezioso lavoro svolto insieme. Ora contiamo su una grande cornice di pubblico!”.

Per l’occasione, prezzi scontati anche negli Hotel e B&B convenzionati con l' Estate Reggina 2018. Per informazioni: Assessorato Cultura Città di Reggio Calabria tel. 09653622735.



“Anche quest’anno, Reggio avrà un programma estivo ricco di eventi di altissima qualità, assoluto spessore artistico-culturale e di livello internazionale – ha affermato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – che contribuirà a valorizzare i siti storici, i beni culturali e le location più belle della Città, dall’Arena dello Stretto alla riqualificata Piazza Duomo, un programma di prestigio e di grande risonanza che la Città di Reggio potrà ospitare a costo zero, poiché ancora una volta quest’amministrazione ha avuto la capacità di aggiudicarsi fondi europei attraverso un complesso e variegato progetto culturale, in sinergia tra i Festival Alziamo il Sipario e Fatti di Musica!”.



Il primo cittadino ha anche ricordato l’impegno a sostenere gli eventi con una rafforzata campagna pubblicitaria mediante nuovi impianti multimediali, campagne social e l’ hashtag #belliegentili, che sarà uno degli slogan dell’Estate Reggina 2018.



I biglietti di tutti gli eventi, ad eccezione della sezione ad ingresso libero all’Arena dello Stretto, sono disponibili nei punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it, www.reggiocal.it.