CONAI. "Comuni Ricicloni 2018" premiati Roma Capitale, e i comuni Catanzaro Bari, Potenza, e Cosenza

CONAI premia i vincitori del Concorso “Comuni Ricicloni” 2018. Premiati Roma Capitale e i Comuni di Bari, Potenza, Catanzaro e Cosenza, per i risultati raggiunti nella raccolta e nella gestione dei rifiuti.

Menzione speciale per 32 Comuni della Provincia di Terni per i sistemi di raccolta sovracomunali.

ROMA, 28 GIUGNO - Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della edizione 2018 del Concorso “Comuni Ricicloni”, ideato da Legambiente e patrocinato dal Ministero per l’Ambiente, che premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti. Anche quest’anno CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, ha premiato i Comuni che più si sono impegnati nella realizzazione di una raccolta differenziata di qualità dei rifiuti di imballaggio.

CONAI lavora a stretto contatto con i Comuni, assicurando l’avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, e garantendo un effettivo sbocco nella filiera del riciclo e del recupero ai materiali provenienti dalla raccolta urbana.

Nel dettaglio, a Roma Capitale è stato assegnato il Premio “Teniamoli d’occhio”, in seguito alla firma di un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto esecutivo per i Municipi VI e X (Prenestino e Ostia), per un totale di circa 500.000 abitanti coinvolti.

La Città di Bari ha invece vinto il premio “Start Up nello step 1”, dopo aver iniziato l’implementazione di un piano incentrato su un sistema di raccolta prevalentemente domiciliare. I risultati ottenuti nei primi tre quartieri sono particolarmente incoraggianti, con percentuali di raccolta differenziata intorno all’80%, anche grazie ad attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con il supporto di CONAI e dei Consorzi di Filiera.

Il Premio “Obiettivo 65%” è stato invece riconosciuto al Comune di Potenza: il premio prende il nome dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta dal nuovo servizio di raccolta, che vede coesistere una raccolta di tipo porta a porta (area industriale e parte del centro abitato), di prossimità (area delle contrade) e di conferimento assistito per il Centro Storico e un’altra area della città (Bucaletto).

Al Comune di Catanzaro è stato assegnato il Premio “Best Practice”: il primo step di avvio della raccolta differenziata – frutto di una collaborazione tra i Comuni di

Catanzaro e Gimigliano – è partito nel 2016, moltiplicando i quantitativi pro-capite di rifiuti conferiti in maniera differenziata da 5kg al mese a 23kg.

Contestualmente, al Comune di Cosenza è stato attribuito il Premio “Pioniere in Calabria”, a seguito di un Protocollo d’Intesa del 2014 con CONAI per attività di start-up, comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini. L’implementazione di queste azioni ha consentito di passare in un solo anno dal 28% al 54% di raccolta differenziata, con punte mensili intorno al 65%. Il premio nasce dal fatto che Cosenza è stato il primo Comune della Regione sopra i 50.000 abitanti a investire su una scelta amministrativa importante, e che ha generato un effetto emulazione che ha consentito un miglioramento della situazione della raccolta differenziata nella Regione.

Infine, una menzione speciale è stata assegnata all’Ambito Territoriale Integrato n° 4 dell’Umbria, comprendente 32 Comuni della Provincia di Terni. Nel 2017 la raccolta differenziata nell’area è cresciuta ulteriormente attestandosi al 71,3%, con punte dell’81,3% nel Comune di Attigliano.

“Premiare l’impegno dei Comuni è di fondamentale importanza - ha commentato Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi - perché l’organizzazione di un buon servizio di raccolta differenziata, indispensabile per garantire un efficace avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, richiede un forte impegno da parte sia dell’Amministrazione Comunale sia dei cittadini. Siamo contenti di dare visibilità agli esempi positivi di chi punta alla gestione dei rifiuti sul territorio, trasformandoli in una risorsa ambientale ed economica.”

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie al lavoro che CONAI ha svolto e continua a svolgere sul territorio con i Comuni, attraverso l’Accordo Quadro ANCI-CONAI, che promuove lo sviluppo della raccolta differenziata di qualità. Grazie alle convenzioni attivate dai Comuni nell’ambito dell’Accordo, nel 2017 sono state ritirate per essere avviate a riciclo più di 4 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio.

Nel 2017 il tasso di avvio a riciclo degli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, anche grazie all’operato di CONAI e dei Consorzi di Filiera, è stato del 67,5%, per un totale di 8,8 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda.