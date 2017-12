Concerto di Solidarietà nel carcere di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA 30 DICEMBRE - Il concerto dei TaranStreet, è stato portato oltre le sbarre del carcere di Vibo Valentia, alla presenza di circa 200 detenuti di alta sicurezza, oltre alla presenza dei vertici della struttura.

Il concerto, voluto dalla Direzione del carcere, di concerto con l’area educativa, è stato organizzato da Mario Sei, volontario penitenziario anche in un’altra struttura e da Don Francesco Cristofaro, conduttore TV ed autore del libro “Il mio sì al Signore”.

E proprio, oltre alla musica, sono stati anche loro i protagonisti di questo evento, grazie alla toccante testimonianza del giovane sacerdote ed una bella poesia, scritta da Mario Sei a quattro mani con un detenuto di un’altra struttura e dal titolo “Il mio papà” , che hanno commosso particolarmente i detenuti.Lo scopo della manifestazione, infatti, era quello di consentire ai reclusi anche spunti di riflessione sullo stato di detenzione e sui pregiudizi che, a torto o a ragione, spesso sono le vere catene.Grande spazio è stato dato però alla musica della tradizione calabrese, caratterizzati da un ritmo coinvolgente, seppur in presenza di una popolazione detenuta molto composta, ma non per questo partecipe all’evento, che in questi giorni assume per loro un significato maggiore.E non potevano mancare anche brani della tradizione natalizia , con un arrangiamento molto particolare e senza per questo snaturare il senso degli stessi canti ed il valore che essi assumono nel periodo natalizio.Una composizione musicale, quella dei TaranStreet, recente ma con alle spalle un’esperienza da parte di tutti i componenti molto significativa e per il 2018 sono previste della partecipazioni a Festival molto importanti nel capoluogo.Pino Rotella, Antonio Mirante, Daniele Lobello, Domenico De Fazio, Maurizio Rotella, Pietro Poerio ed il giovanissimo Emilio Rocca (voce) sono i componenti di questo affiatatissimo gruppo musicale e siamo certi che si faranno strada nel mondo della musica etnica regionale.Il Direttore della struttura ha molto apprezzato la disponibilità di coloro che hanno inteso regalare un momento di solidarietà pura ed ha ringraziato tutti i componenti del gruppo, che seppur lavoratori, hanno dedicato, in ferie, il proprio tempo a favore dei detenuti.Di seguito il testo parziale della testimonianza di Don Francesco Cristofaro ed il testo della poesia di Mario Sei e di Luigi (nome di fantasia del detenuto che con l’autore ha composto la poesia) “Cammino su una strada dritta, in mezzo alla gente. Spalle allargate, sguardo fiero, sorriso smagliante. Tutti mi salutano, mi guardano negli occhi. Perché?Cosa sarà successo? Perché non guardano le mie gambe storte come avevano sempre fatto prima? Che strano! Non cammino più ad andatura spastica e le mie ginocchia sono perfettamente lineari. Ma sono guarito?Ad un tratto sento l’abbaiare di un cane. Mi giro intorno, non c’è più nessuno, sono solo. Non c’è nessun cane. Apro gli occhi, vedo un fascio di luce entrare dalle tapparelle della mia cameretta; mi giro dall’altra parte. C’è anche mio fratello sotto le coperte e, allora, capisco d’aver sognato. Penso: “se ho sognato, sarà tutta una finzione, frutto del mio inconscio?”. Un ricordo chiaro, nitido come se stesse succedendo in questo momento nonostante si tratti di un sogno di vent’uno anni fa. E si oggi ho trent’otto anni e allora ne avevo appena diciassette.Ricordo di aver acceso la luce e messo subito i piedi a terra e di aver aperto l’anta dell’armadio dove c’era incollato uno specchio e ho provato a fare qualche passo. Un sogno! Si proprio un sogno. Nella realtà, tutto come prima e, allora, ancora una volta tanta delusione nel cuore. Io sono nato il 10 novembre del 1979 con una para paresi spastica alle gambe. I tendini delle mie gambe erano più corti di quelli normali pertanto, camminavo con le punta dei piedi incrociando le ginocchia ad x. Ho vissuto anni e anni con il desiderio di guarire.Pregavo, piangevo, imploravo Gesù, la Madonna e i santi. Alla fine mi sono convinto di essere un bambino cattivo perché Gesù non mi ascoltava. Il desiderio di guarire era così forte da condizionare non solo le mie giornate ma anche i miei sogni”. ( Don Francesco Cristofaro Il mio papàIl mio papà non ha il pigiama a righe, le catene ai polsi e la palla al piede…ha i jeans, le scarpette ed un maglione nero.Il mio papà non è come tutti gli altri papà, è speciale, educato e gentile ed il suo sorriso mi riempie di gioia.Il mio papà lo posso vedere ed abbracciare solo una volta alla settimana, ma lo amo lo stesso!Il mio papà non dorme accanto a me la sera e non mi racconta le favole ma attraverso i suoi occhi vedo l’infinito.Il mio papà è tenero ed amorevole e mi dice sempre che se sto bene io sta bene anche lui e che il sole sorge e tramonta insieme a me.Il mio papà non viene con me al cinema e non c’è a Natale e non c’è a Pasqua, ma so che ci sarà a tutti i compleanni della mia vita.Il mio papà non mi può aiutare a fare i compiti alla sera ma mi spiega chi è Dante e chi è Manzoni.Il mio papà anche se non mi accompagna a scuola, so ché mi condurrà per le strade del mondo e mi dirà cosa è bene e cosa è male per me.Il mio papà non è un papà come gli altri perché è e sarà un papà speciale ed anche se ora non è qui con me, so che presto sarà tutto per me. ( Mario Sei