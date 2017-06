Concerto Vasco: 20mila persone raggiungeranno Modena in treno

MODENA, 24 GIUGNO - Circa ventimila persone raggiungeranno in treno Modena per il concerto di Vasco Rossi sabato 1 luglio al Parco Ferrari: lo stima il Comune, che per gestire il deflusso a fine spettacolo ha illustrato uno specifico piano.

Alla stazione Rfi, dedicata ai treni sulla linea principale Milano-Bologna, sono previsti tre treni speciali in arrivo, da Venezia, Torino e Roma, tutti con diverse fermate programmate, e nella notte, tra l'una e le 5 di domenica 2 luglio sono in programma 15 treni.

Sulla base delle richieste potranno essere previsti treni speciali aggiuntivi. Considerando anche i treni ordinari che circolano sulla rete di notte, si stima che per il deflusso ci vorranno mediamente sette ore, con un ripristino della condizione di normalità verso le 8 di domenica.

Sono previsti anche percorsi di uscita da ciascuna area di parcheggio verso fuori città: il Comune suggerisce di ritardare la partenza in auto per evitare il congestionamento del traffico, "rimandandola al giorno seguente e riposando in zona".

Il concerto, che con 220.000 spettatori è entrato nel guinness dei primati per il maggior numero di biglietti venduti, negli scorsi giorni era stato messo in dscussione dal Codacons, che ne aveva chiesto la sopspensione a causa del secondary ticketing, che avrebbe portato il prezzo del biglietto fino a 3.000 euro.

Maria Azzarello

credit foto: Il Giornale