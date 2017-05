Conclusa la Coppa 2017 Sicilia di Danza Sportiva, montepremi 50.000 Euro [Foto]

Al Palaghiaccio di Catania l'ultima gara del circuito regionale FIDS 2016 2017 Conclusa la Coppa Sicilia di Danza Sportiva

CATANIA 08 MAGGIO - Grande entusiasmo alla conclusione della 3^ prova della Coppa Sicilia, al Palaghiaccio di Catania gli Atleti ballerini della Danza sportiva siciliana si sono ritrovati, con il presidente FIDS Giovanni Costantino, in un lungo e intenso weekend di sport.

L’appuntamento conclusivo delle gare regionali 2016/2017 della FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva è stato l'evento sportivo dell’anno, che ha sancito una stagione dai grandi numeri e dalla perfetta organizzazione e gestione. Alle ASA Società sportive vincitrici della Coppa Sicilia 2017, il Comitato Regionale ha assegnato, gli ultimi montepremi che insieme a quelli già distribuiti, hanno raggiunto l’ammontare di circa 50.000 euro.

La Coppa Sicilia è l’evento sportivo preparatorio al campionato italiano previsto nella seconda decade di luglio a Rimini, anche quest’anno la FIDS Sicilia sta pianificando per il terzo anno consecutivo il progetto chiamato “Casa Sicilia per vincere insieme a Rimini 2017”, dedicato a tutti gli Atleti ballerini siciliani.

Le discipline della Danza Sportiva di Coppa Sicilia, che hanno gareggiato sul parquet del PalaGhiaccio di Catania sono state: Liscio Unificato, Ballo da Sala, Standard, Latino Americane, Danze Caraibiche, Country Western, Danze Orientali, Danze Accademiche, Danze Coreografiche, Street Dance e infine nel pomeriggio di domenica 7 maggio è stato assegnato il Trofeo Coni 2017.

Ecco le ASA Società sportive vincitrici della Rankink list generale a cominciare dalle Danze di Coppia agonisti, in ordine dal primo al sesto posto: Beautiful Dance Siracusa, Sensei Sicilia ASD, ASD Accademia di Danza Athenea, Leondance, Creative Dance e ASD Giada School Dance. Danze di Coppia amatori, in ordine dal primo al sesto posto: Dance Evolution, Sensei Sicilia ASD, ASD Accademia di Danza Athenea, A.S.D. Specialclub Dance, The Royal Latin American School e ASD Giada School Dance. Danze Country Western, in ordine dal primo al terzo posto: Royal Country Sicily di Petronela Calciu, A.S.D. Sicily Country Life e Elianto. Danze Caraibiche, in ordine dal primo al terzo posto: Aquì se Baila, A.S.D. Live Dance e 100% Latino Sicilia. Danze Free Style e Street Dance, in ordine dal primo al dodicesimo posto: Art Studio Dance, Lia Dance, Passione Danza, New Planet Dance, World Latin e Swing Dance, ASD Giada School Dance, The Royal Latin American School, Explosion Dance, A.S.D. MA.GIA, Latin Energy, Team Melody e A.S.D. Team Special Touch.

Il Trofeo Coni 2017 è stato vinto dall’ASA Società sportiva Swing Dance di Ragusa, con “Latin Boom Boom” del suo piccolo gruppo 10/14 di Synchro Dance. I vincitori del Trofeo Coni rappresenteranno la FIDS Sicilia alla finale di Senigallia che si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2017.

Il presidente Giovanni Costantino domenica pomeriggio dopo l’assegnazione del Trofeo Coni, ha dichiarato: “Sono soddisfatto per il grande entusiasmo e per l’andamento generale di tutta la stagione sportiva, la nostra Federazione sta attraversando un momento difficile, che mi auguro si concluda presto, per poter iniziare a pianificare e investire seriamente, lo meritano i giovani Atleti ballerini, a loro va il mio ringraziamento, ma devo esprimere la mia gratitudine anche il Comitato Fids Sicilia, a cominciare dal vicepresidente Giuseppe Spadola, a tutti i consiglieri regionali, ai presidenti, ai delegati provinciali e a quanti con il loro impegno e la loro professionalità, garantiscono sempre il perfetto svolgimento di tutti gli eventi sportivi. Le gare regionali si sono concluse con successo, adesso siamo pronti a fare l’ultimo sforzo con il Campionato Italiano di Rimini e ne siamo certi, le buone premesse per continuare a vincere ci sono tutte”.