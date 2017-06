Concluso il progetto Alternanza Scuola Lavoro al Campanella Lamezia

LAMEZIA TERME 05 GIUGNO - Il progetto di Alternanza Scuola - Lavoro “ Delf insegnare e lavorare”, promosso dal Liceo “Campanella” di Lamezia Terme, si è concluso con successo con il rilascio, a 50 studenti degli istituti comprensivi “Ardito – Don Bosco” e “Manzoni”, della certificazione Delf di lingua francese livello A2, riconosciuta a livello europeo. Gli studenti della scuola media sono stati seguiti dal mese di ottobre e preparati agli esami Delf della sessione di maggio dagli studenti di III e IV A Linguistico del Liceo “Campanella” di Lamezia Terme coordinati dalla docente Michela Cimmino, dalla tutor della scuola Carmen Marra e dalla docente Nathalie Michèle Lazzarotto in qualità di tutor aziendale.

Quasi cento studenti delle scuole coinvolte hanno partecipato ai corsi di preparazione seguendo un percorso di acquisizione linguistica, rilasciata dall’associazione “Alliance française” di Catanzaro , dal 2000 centro di esami per il rilascio delle certificazioni in lingua franese Delf Dalf, riconosciute dal Miur e dal Ministero dell’Educazione nazionale francese.Nei giorni scorsi, nell’auditorium dell’istituto“ Campanella” si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati sia agli studenti delle medie che hanno frequentato i corsi, sia agli oltre cinquanta studenti del “Campanella” che hanno svolto il progetto di alternanza. Per il dirigente Giovanni Martello «il progetto di alternanza sulla lingua francese è un ulteriore tassello di un’offerta formativa che, nell’era della Brexit e dei pericolosi nuovi populismi, punta a fare dei nostri studenti sempre più cittadini europei e orgogliosi di appartenere alla casa comune».

Grande la soddisfazione della docente Carmen Marra per la quale «questo progetto rafforza l’investimento particolare del Liceo Campanella nella lingua e nella cultura francese, che ha fatto sì che da diversi anni alcune classi possano conseguire, oltre al diploma italiano, anche il baccalauréat, il diploma francese. L’anno scorso è uscita la prima quinta con il “doppio diploma” e l’anno prossima l’attuale IV A Linguistica». Per la responsabile dei progetti di alternanza dell’istituto «la risposta dei nostri studenti e degli studenti delle scuole medie e i risultati ottenuti agli esami di certificazione linguistica sono la dimostrazione che l’alternanza scuola – lavoro può funzionare e funzionare bene, creando continuità didattica e mettendo gli studenti nelle condizioni di mettere alla prova sul campo le proprie conoscenze e competenze».

Lina Latelli Nucifero





(notizia segnalata da Lina Latelli Nucifero Lina Latelli Nucifero)