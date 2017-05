Conco, ciclista scomparso trovato senza vita in un burrone. Forse investito da auto pirata

VICENZA, 24 MAGGIO - È stato trovato privo di vita Roberto Brotto, 50 anni di Cittadella, scomparso lunedì a Conco, durante un giro in bicicletta sull’Altopiano di Asiago. Il corpo era stato avvistato in una scarpata in Val Ceccona martedì, da tre ciclisti di passaggio. Sul posto i vigili del fuoco insieme ai volontari del soccorso alpino che si sono immediatamente attivati per il recupero del corpo.

La prima ipotesi avanzata dai carabinieri è quella che il ciclista sia stato travolto da un’auto pirata che si è poi allontanata senza prestare soccorso. Ad avvalorare questa tesi il ritrovamento di un frammento di specchietto retrovisore trovato sull’asfalto. Gli accertamenti sono in corso. Segni sul corpo della vittima e sulla bicicletta non lasciano molti dubbi. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce del colpevole e si attende una svolta già nelle prossime ore.

Roberto Brotto, dirigente e manager dell'ULSS del suo paese, era uscito nella mattinata di lunedì per un giro verso Conco e Lusiana con la sua bici da corsa. L'ultimo messaggio risaliva intorno alle 10.40, successivamente il suo cellulare aveva agganciato la cella telefonica di Lebele a Conco, dove si sono concentrate immediatamente le ricerche.

Gisueppe Sanzi

(fonte immagine ilgiornaledivicenza.it)