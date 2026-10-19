Concorso Città Metropolitana di Genova per Istruttore Tecnico Geometra

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La Città Metropolitana di Genova ha indetto un avviso di mobilità esterna per il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001. La selezione riguarda la copertura di un posto di Istruttore – Ambito Tecnico, con profilo di Geometra e specializzazione in costruzioni tecniche, da assegnare alla Direzione Territorio e Mobilità dell'ente.

Dettagli dell'avviso e scadenza

L'avviso pubblico è stato registrato con il protocollo numero 61594/2026 e prevede la scadenza delle candidature il prossimo 9 novembre 2026 alle ore 12:00. Si tratta di un'opportunità riservata ai dipendenti pubblici già in servizio presso altre amministrazioni, che intendono essere trasferiti presso la Città Metropolitana di Genova per ricoprire il ruolo tecnico indicato.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter accedere alla selezione, i candidati devono possedere i requisiti specifici elencati nel bando, consultabili direttamente sul sito ufficiale dell'ente. Le modalità di presentazione della domanda sono dettagliate nell'avviso integrale, disponibile all'indirizzo www.cittametropolitana.genova.it/concorsi e sul Portale del reclutamento InPA. La procedura è curata dalla Direzione Territorio e Mobilità, che gestirà l'iter di mobilità per il profilo professionale richiesto.

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Come ottenere ulteriori informazioni

Gli interessati possono reperire la documentazione completa e ogni aggiornamento direttamente sul portale istituzionale della Città Metropolitana di Genova, nella sezione dedicata ai concorsi e alle selezioni pubbliche. È possibile inoltre consultare il bando attraverso il Portale InPA, piattaforma ufficiale per il reclutamento nella pubblica amministrazione. Per eventuali chiarimenti, si consiglia di contattare gli uffici competenti indicati nell'avviso stesso.