Concorso letterario Versi sotto gli Irmici. Primo premio per la pittura ad una lametina (Foto)

LAMEZIA TERME (CZ) 13 AGOSTO - È la lametina Dora Anna Rocca, docente, scrittrice, giornalista, artista a 360 gradi a vincere il primo premio nella quarta edizione del concorso letterario “Versi sotto gli Irmici” per la sezione pittura, organizzato dalla Proloco Cervati di Piaggine con il patrocinio dello stesso Comune.

Sito al centro del Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano a Salerno, Piaggine è un paese tra i quartieri più antichi e rimasto integro nel tempo. Tra vicoli, rampe ed angoli pittoreschi, squarci di paesaggio naturale spiccano a testimoniare un passato glorioso. Gli irmici: particolari tegole, coppi che ricoprono i tetti di Piaggine hanno dato il nome ad un concorso che ha l’obiettivo di preservare le antiche tradizioni dei luoghi e valorizzare il territorio. 340 i partecipanti di questa edizione tra poeti, scrittori, pittori provenienti da diverse parti d’Italia: Dalle isole al Friuli Venezia Giulia. 548 le poesie a concorso, 78 i racconti, più di 35 le pitture. Quattro le sezioni A: Poesia a tema, B: poesia a tema libero, C: racconti inediti; D: dipinto a tema.41 i finalisti per la sezione A, 42 per la B, 21 per la C, 28 per la D. La sezione pittura è la novità di questa quarta edizione, per la partecipazione alla quale erano ammessi pittori delle Marche, della Campania, del Piemonte, del Lazio e della Calabria. 132 dunque i finalisti ritrovatisi nella sala polifunzionale del Comune di Piaggine ed a tutti i presenti è stato consegnato attestato di partecipazione mentre tre i vincitori di ogni sezione, ai quali al termine della serata è stata consegnato il premio consistente in una targa realizzata artigianale. La lametina Rocca di Lamezia Terme si è classificata prima con la sua tela raffigurante una barca a vela sul un mare la cui superficie è accarezzata da riflessi lunari, un effetto che incanta l’osservatore che può percepire attraverso il veleggiare di questa barca, il trascorrere del tempo in una notte di plenilunio.A premiare la Rocca il presidente del Consiglio comunale della città Nicola Rizzo e l’organizzatore dell’iniziativa Michele Schiavone. Il sindaco della città Guglielmo Vairo ha espresso apprezzamenti per la tela e ha spiegato come la manifestazione portata avanti grazie alla dedizione e passione del concittadino Schiavone sia giunta alla quarta edizione, non con il contributo di risorse europee ma grazie a risorse umane che credono nel proprio territorio e hanno ideato una iniziativa culturale che porta ogni anno turismo in città. A Piaggine ci tiene lo stesso a precisare: «Sono già alla mia seconda consiliatura, con un consenso triplicato rispetto alla precedente». Lettrici nel corso della serata delle poesie dei finalisti sono state: Anna Ludovici di Monterotondo Roma e Denise Rubano di Piaggine. Il preside Antonio Vairo, l’artista Franco Vertullo di Piaggine e l’insegnante Iina Zagabria della Provincia di Gorizia sono stati i componenti della giuria che ha avuto Il compito di selezionare le opere vincitrici.