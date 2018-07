Condanna a 10 anni di reclusione per corruzione per l\'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif

ISLAMABAD, 6 LUGLIO - È questa la sentenza del tribunale pakistano che si è occupato del processo su alcuni appartamenti di lusso comprati da Sharif e dalla sua famiglia a Londra, di cui si è venuto a sapere attraverso i Panama Papers. Secondo i giudici la famiglia non sarebbe riuscita a spiegare come abbia ottenuto i soldi necessari per comprare gli appartamenti.

L'indagine non solo ha portato alle dimissioni del Presidente Sharif lo scorso luglio, dopo la decisione della Corte Suprema pakistana della sua rimozione dall'incarico, ma ha anche coinvolto le aspirazioni politiche della figlia dell'ex presidente, Maryam. Considerata da molti come l'erede politica, ha ricevuto una condanna a sette anni di carcere e non potrà candidarsi alle elezioni politiche che si terranno fra tre settimane.



Fonte immagine: www.pakistantribe.com

Ilaria Bertocchini