Confagricoltura, no a nuova discarica per Scala Coeli

COSENZA, 7 MARZO 2017 - Si allarga il fronte del "no" alla nuova discarica di Scala Coeli anche a Confagricoltura. La sezione cosentina del sindacato degli agricoltori, con una nota, ha espresso "forte preoccupazione per la richiesta di Valutazione Impatto Ambientale riguardante la costruzione di una nuova discarica di rifiuti nel comune di Scala Coeli, limitrofa a quella già esistente di Contrada Pipino".

Secondo Confagricoltura, la nuova struttura rischia di compromettere la qualità dei prodotti tipici esistenti e l'immagine del territorio, a cui gli stessi prodotti - produzioni biologiche, DOP e IGP, allevamenti allo stato brado della razza podolica - sono legati.

"Per tali motivi, così' come in altre situazioni simili (vedi discarica di Campolesce Castrovillari), Confagricoltura non può non dirsi contraria ad insediamenti di discariche di rifiuti e, nel caso di Scala Coeli, addirittura alla richiesta di apertura di una nuova discarica".

Stando a quanto si apprende, la nuova discarica dovrebbe avere un'area di ingombro della base superiore o pari a circa 68.000 mq. "In un momento congiunturale negativo in cui ci dovrebbe essere sinergia nella difesa di un territorio e dove le imprese agricole, oltre a garantire livelli occupazionali, forniscono prodotti di eccellenza, ancora una volta - prosegue la nota - parliamo di aprire nuove discariche di rifiuti e ancora una volta ci troviamo costretti a scendere in campo a difesa di un territorio già di per se penalizzato".

Confagricoltura, si legge infine, "come sempre, sarà a fianco degli agricoltori e di tutti coloro che hanno a cuore gli interessi di un intero territorio opponendosi con tutte le sue forze a quelle scelte scellerate che vanno nella direzione opposta".

Daniele Basili

immagine da ilponte-online.it