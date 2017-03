Confcommercio Catanzaro: Elezione Consiglio Direttivo FIPE provinciale Catanzaro

CATANZARO 29 MARZO - Giorno 27 marzo si è riunita presso la sede di Confcommercio Calabria Centrale l’Assemblea della FIPE Calabria Centrale – Area Territoriale di Catanzaro, per eleggere il proprio Consiglio direttivo.

Ad affiancare il neo eletto Presidente FIPE Massimo Stirparo saranno illustri rappresentanti della Categoria su territorio.



La carica di Vice Presidente FIPE per la provincia catanzarese sarà ricoperta dal Sig. Francesco Ciambrone, già distintosi in passato per la sua attività sindacale e nuovamente pronto a raccogliere le istanze degli aderenti alla categoria, portando avanti i principi dell’associazionismo e della trasparenza che contraddistinguono la sigla Confcommercio.

Per meglio coordinare i lavori del Sindacato, ognuno degli eletti nel Consiglio ricoprirà il duplice ruolo di Consigliere e responsabile di uno specifico ambito, di seguito la composizione del Consiglio Direttivo FIPE di Catanzaro:

- vice presidente FRANCESCO CIAMBRONE (Bar Centrale, Settingiano)

- delegato per catanzaro città PIETRO MUNGO (La Tana del Luppolo, Catanzaro Lido)

- segretario JESSICA COSENTINO (Marron Glaces, Catanzaro Lido)

- responsabile comunicazione ed immagine ROBERTO LOMOIO (Ristorante Carmelina, Catanzaro Lido)

- Referente start-up e info point MATTEO TARANTINO (Mops, Catanzaro Lido)

- Responsabile Social ANTONIO MAURO (U Tamarru, Germaneto -Catanzaro)

- Responsabile eventi, sport e promozione turistica RAFFAELE TALOTTA (Il Gianduiotto, Catanzaro)

- Responsabile servizi di formazione Master Class ANGELO MONIACI (Fabric, Catanzaro Lido)

Il Presidente Stirparo ha espresso grande soddisfazione per le personalità elette e la coesione e determinazione espresse da parte dei Componenti il Direttivo i quali si renderanno operativi da subito sul territorio provinciale negli ambiti di loro competenza.