Confcommercio, da domani al via i saldi

ROMA, 30 GIUGNO – L’ora dei saldi è arrivata. A fare da apripista sarà la Sicilia, dove a partire da domani inizieranno gli sconti estivi. A seguire toccherà alla Basilicata (lunedì) e poi, da sabato 7 luglio, sarà la volta delle altre regioni.

Stando alle stime di Confcommercio, in questa tornata di saldi ogni famiglia spederà in media 227 euro per l’acquisto di capi d’abbigliamento e calzature, per un totale di circa 3,5 miliardi di euro. Saranno complessivamente 15,6 milioni di famiglie su 25,9 ad acquistare merce in saldo, mentre l’acquisto medio per persona è stimato intorno ai 98 euro.

Non cambiano, dunque, i numeri rispetto allo scorso anno, ma resta grande l’attenzione per questa nuova tornata. A spiegarlo è Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio, per il quale “dopo una stagione primavera/estate non esaltante dal punto di vista dei consumi, c’è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda”.

Borghi ha infatti sottolineato come, nonostante la continua crescita della concorrenza, i saldi continuino a rappresentare un’opzione appetibile per i consumatori, anche nell’era del digitale, ormai in grado di condizionare tutto, dalla filiera produttiva alle scelte di consumo del cliente.

E proprio a questo proposito, il vicepresidente di Confcommercio si è detto favorevole all’introduzione di una web tax, proprio perché “i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e le stesse imposte rispetto alle nostre attività”. Borghi ha quindi auspicato che l’UE segua la strada già segnata dalla Corte Suprema Usa, che ha da poco autorizzato le tasse sulle vendite online.

Paolo Fernandes

Foto: quotidiano.net