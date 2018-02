Conferenza all'Uniter sul tema "La figura del padre tra sfumature e dissolvenza"

LAMEZIA TERME (CZ) 05 FEBBRAIO - “La figura del padre tra sfumature e dissolvenza” è il tema sul quale converserà Tiziana Iaquinta , docente di Pedagogia generale sociale nel Cdl di Medicina e Chirurgia dell’Università della Calabria, nel corso di un incontro organizzato dall’Università della Terza Età di Lamezia Terme, presieduta da Italo Leone, per mercoledi 7 Febbraio,

con inizio alle ore 17 presso la sua sede operativa sita in via Misiani. La relatrice, che sarà introdotta dalla vicepresidente dell’ Uniter Costanza Falvo D’Urso, metterà in luce gli aspetti principali della trasformazione dell’immagine del padre diversamente tratteggiata rispetto al passato. Il padre, da sempre figura chiave della scena familiare e sociale, oggi vive una fase di grandi cambiamenti accompagnati, come avviene sempre in questi momenti, da una inevitabile crisi identitaria che si rispecchia anche nel ruolo educativo di appartenenza.Le caratterstiche della nuova figura di padre saranno illustrate anche attraverso la riflessione e la descrizione dell’occhio vigile dei figli.

Foto: Tiziana Iaquinta