Conferenza stampa Primo Maggio 2017: tutto ciò che c\'è da sapere sul Concertone [Foto]

ROMA, 29 APRILE- Mancano due giorni alla Festa dei Lavoratori e a Roma fervono i preparativi per uno degli appuntamenti fra i più rappresentativi di questa ricorrenza per il nostro paese. Si tratta del Concertone del Primo Maggio, l’evento musicale che da ormai 27 anni raduna centinaia di migliaia di persone nella Capitale, in Piazza San Giovanni.

Ieri, 28 aprile, nella sala A della sede Rai di Via Asiago, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017. Sono intervenuti i Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL, la direttrice di Rai Tre Daria Bignardi, la direttrice di Radio 2 Paola Marchesini, il vicedirettore di Rai Tre Alessandro Lostia, gli organizzatori del concerto Massimo Bonelli e Carlo Gavaudan e l’inedita coppia di conduttori Camila Raznovich e Clementino.



A rompere il ghiaccio è stata Daria Bignardi, direttrice di Rai Tre, che ha evidenziato l'importanza del Concertone per la terza rete: dal 1999, dopo i primi 9 anni di tam tam fra i vari canali, Rai Tre trasmette l’evento integralmente. Da sempre, ha sottolineato, il concerto non si sostanzia solo della musica ma anche di storie, storie di lavoro: quest’anno sarà dato spazio a racconti di vita diversi: si parlerà di Franco, vigile del fuoco intervenuto ad Amatrice dopo il terremoto, di Massimiliano, quarantaquattrenne disabile al 75% che, dopo 21 anni di sacrifici, è riuscito a trovare un impiego, e di tanti altri lavoratori e lavoratrici. La direttrice di Rai Tre ha anche annunciato la presenza sul palco di Gad Lerner: Rai Tre manderà a breve in onda la sua nuova serie di racconti dal titolo “Operai” ed il giornalista coglierà l’occasione del concerto per raccontare le sue esperienze di viaggio in Italia e in Europa, con cui ha documentato i mutamenti e le evoluzioni che il mondo del lavoro sta vivendo.



Questo 1 maggio, ha aggiunto la Bignardi, è pensato per raggiungere le persone, a partire dal cast: gli artisti presenti sono molto vicini ai gusti del pubblico giovane e decisamente a loro agio nella dimensione del racconto: i brani de Lo Stato Sociale, di Brunori Sas o de Le Luci della centrale elettrica, rappresentano spesso delle vere e proprie piccole storie di lavoro trasposte in musica. La nutrita rappresentanza di esponenti di quello che è stato definito come "neo-cantautorato indie" (in scaletta anche Levante, Motta, vincitore della Targa Tenco 2016 per la migliore opera prima, e gli Ex-Otago) è dunque frutto della precisa volontà di rappresentare l’odierno panorama musicale. Anche Massimo Bonelli, uno degli organizzatori del concerto, ha confermato che “per il cast c’è stata una scelta di profilo abbastanza evidente”: rendendolo così contemporaneo, si è voluto offrire una fotografia di ciò che è attualmente presente sulla scena musicale nazionale. All’interno di questo ritratto, ha commentato Bonelli, non potevano mancare Fabrizio Moro, Ermal Meta e Francesco Gabbani, fra le più interessanti rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A rappresentare la storia della musica d’autore italiana vi sarà Edoardo Bennato, una figura comunque da sempre alternativa nel suo genere. A dividere il palco con il cast (che si arricchirà anche della presenza di Rocco Hunt, rapper campano grande amico di Clementino, che proporrà in anteprima il suo nuovo singolo), i tre finalisti del contest per artisti emergenti 1mNext; il vincitore, uno fra Amarcord, Doro Gjat e Incomprensibile FC, sarà proclamato in diretta.



Grande curiosità è poi suscitata dai due conduttori, Camila Raznovich e Clementino, definiti dalla Bignardi una “strana coppia” accomunata solo dalla lettera “C”. Il duo, ribattezzato da Clementino come “Vitamina C”, ha sin da subito mostrato un’incredibile alchimia. Per la Raznovich, ex volto di Mtv, voce di Radio 2, attualmente ed attuale volto di “Kilimangiaro” su Rai Tre, non si tratta della prima esperienza al Concertone, che ha già condotto nel 2015. Affronterà il palco con meno incoscienza e con la giusta dose di paura “bella” e di nervosismo “sano”. Se la Raznovich ha alle spalle molti anni di conduzione, la vera sorpresa sarà Clementino, che ha vissuto il Primo maggio in una sorta di climax ascendente: in mezzo al pubblico tanti anni fa, sul palco da cantante nel 2014 e, quest’anno, da conduttore. Il rapper di Nola (Napoli), non vede l’ora di confrontarsi con la nuova esperienza anche perché, ha sottolineato, il tema di quest’anno, “il lavoro: le nostre radici, il nostro futuro”, è perfettamente in linea con i motivi ricorrenti nelle sue canzoni, spesso ispirate a storie di vita quotidiana, ai "ragazzi che giocano nel parco vicino casa sua”. Porterà alcuni dei suoi pezzi sul palco del Concertone, seppur in veste di conduttore? Il rapper non lo esclude, sottolineando che fra le sue canzoni privilegerà quelle a sfondo sociale come La Luce, Tutti Scienziati o Cos cos cos.



Da segnalare, in questa edizione, anche il gemellaggio con la manifestazione sindacale che si terrà a Portella della Ginestra, in occasione del 70esimo anniversario della strage mafiosa che il 1 maggio del 1947 condusse alla morte 11 dei lavoratori che manifestavano contro il latifondismo. E’ necessario “attualizzare la memoria per i giovani rispetto alla storia del movimento sindacale”, ha affermato Giovanna Ventura, segretaria della CISL.

L’appuntamento televisivo è dunque fissato per le ore 15 su Rai Tre e Rai Tre HD. Fino alle 16, l’anteprima di Massimo Cotto; dopodichè, le tre parti del concerto (dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24.) A curare la regia, Cristiano D’Alisera. Anche quest’anno, inoltre, Radio 2 fungerà da cassa di risonanza per il Concertone: a partire dalle 16.00, Katamashi e Gianluca Gazzoli, inviati speciali di ‘KGG’, racconteranno la kermesse attraverso le più stuzzicanti notizie sugli artisti presenti. Alle 19.45 passeranno poi il testimone a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che anticiperanno il loro ‘Rock and Roll Circus’ ed andranno avanti fino alle 24. Durante tutta la giornata, tramite i social, gli ascoltatori saranno invitati a mandare dei loro audio cantati, con il claim “Canta che ti passa”; le migliori prodezze canore saranno trasmesse in onda.

Il concerto del 1 maggio, è stato ricordato nel corso della conferenza , è un evento unico nel suo genere: non esiste, in Europa, una maratona musicale della sua portata che sia accessibile gratuitamente. In ogni edizione del Concertone, memoria, riflessione e divertimento si fondono alla perfezione e questa edizione promette di non essere da meno. Con un cast che strizza l’occhio ai giovani ma senza perdere in qualità, con una coppia di conduttori tutta da scoprire e tante storie di lavoro e sacrificio da raccontare, non potrà che essere una grande festa, assicurano gli addetti ai lavori.



Cast completo: Editors, Edoardo Bennato, Planet Funk, Public Service Broadcasting, Brunori Sas, Levante, Motta, Fabrizio Moro, La Rua, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Ara Malikian, Marina Rei + Benvegnù, Lo Stato Sociale, Teresa De Sio, Mimmo Cavallaro, Après La Classe, Le Luci della Centrale Elettrica, Ex-Otago, Sfera Ebbasta, Maldestro, Artù, Braschi, Geometra Mangoni, Rocco Hunt (new entry), Ladri di Carrozzelle, Orchestra popolare del Saltarello, Giovanni Guidi. Interverrà Gad Lerner.

foto: infooggi.it

Marta Pietrosanti