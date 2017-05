Confermata Veronica Maya per la finalissima di Miss Europe Continental 2017

Una grande e gradita conferma Miss Europe Continental 2017.

Per il secondo anno consecutivo, sarà la brava, bella ed elegante Veronica Maya a condurre la finalissima del concorso internazionale di bellezza e talento, del patron napoletano Alberto Cerqua.

La location sarà ancora la splendida cornice umbra della meravigliosa cittadina di Spoleto.“Sono felice e lusingata di tornare sul palco di Miss Europe Continental, e sono grata ad Alberto Cerqua per questa opportunità” ha dichiarato la Maya.“Ho trovato una organizzazione al top, con una massima cura di tutti i particolari, un concorso internazionale all'altezza delle premesse e delle aspettative. Ho amato Spoleto, e ci torno volentieri!” ha aggiunto la conduttrice.La macchina organizzativa di Miss Europe Continental non si ferma, per completare anche il parterre vip e la giuria.Il patron Alberto Cerqua ringrazia tutti i partner che puntano sulla kermesse: “LE GEMME DI GAIA che sono i realizzatori dei gioielli di Miss Europe Continental e quindi anche della corona che premierà la Miss 2017.DANNY WONKER che si occuperà della cura dei capelli delle nostre Miss. LEGEA sarà anche per quest’anno l’abbigliamento sportivo delle Miss. PRESIDENT che si occuperà di curare tutto l’abbigliamento pronto moda ed i costumi di tutte le ragazze che parteciperanno alla nuova edizione.ESSENTIAL PROFESSIONAL MAKE UP, sarà il prodotto cosmetico che curerà il make up delle ragazze e offrirà ai nostri make up artists un prodotto unico nel suo genere con una formula vincente e decisiva. MASSIMOFIORDIPONTI che anche quest’anno porterà l’alta sartoria italiana sulle passerelle di Miss Europe Continental.BIANCA DI che si occuperà delle calzature delle Miss. SANDRO DEL FRATE E ANTONELLO ELISEI saranno i parrucchieri ufficiali della finale europea ed i direttori delle acconciature e delle tendenze del concorso. Di cuore , grazie a tutti ! E grazie a Veronica per far parte della nostra squadra.L'appuntamento con la finalissima è il 18 novembre a Spoleto con tante sorprese in arrivo per una edizione ancora più ricca e imponente.