Confermato l’unico concerto al Sud Del Tour Mondiale Di Caetano Veloso & Family 17 Luglio Ore 22.00 Parco Scolacium Di Roccelletta Di Borgia (cz) due storici festival armonie d’arte e Fatti di music Insieme per un evento musicale straordinario per la Calabria

BORGIA (CZ) 20 MARZO - E’ l’evento musicale dell’anno in Calabria e, certamente, tra i più attesi dell’estate musicale italiana, il concerto di Caetano Veloso & Family confermato per il 17 luglio alle ore 22.00 nel Teatro all’aperto del Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, nei pressi di Catanzaro Lido, a soli 20 minuti di superstrada dal principale snodo aeroportuale, ferroviario e autostradale della regione ( Lamezia Terme) Nell’incantevole scenario dalla storia millenaria, ai piedi dell’imponente basilica normanna, il celeberrimo cantautore e chitarrista brasiliano arriverà per la prima volta in Calabria accompagnato sul palcoscenico dalla sua Family, i tre figli Moreno, Zeca e Tom.

Questa di Roccelletta di Borgia sarà l’unica tappa al Sud del suo tour mondiale “Ofertorio”, prodotta e organizzata grazie alla sinergia di due prestigiosi Festival: Armonie d’Arte diretto da Chiara Giordano, giunto alla diciottesima edizione e Fatti di Musica diretto da Ruggero Pegna, alla trentaduesima edizione.



“Ho sempre desiderato fare musica con i miei figli in concerto. Da quando sono piccoli ho sempre amato stargli vicino. Ognuno ha le sue particolarità. Ho sempre cantato per farli dormire. Seguendo percorsi diversi, tutti si sono avvicinati alla musica in un momento della oro vita”, ha detto Caetano Veloso presentando il suo nuovo tour, un’ autentica gemma nel panorama dei live d’autore internazionali.



In questo nuovo show, dove Veloso suonerà la sua amata chitarra, e Moreno, Zeca e Tom si alterneranno con vari strumenti, si ripercorrerà l’immenso repertorio di uno degli artisti più amati al mondo, nato nel 1942 nello Stato di Bahia e una vera leggenda della musica internazionale per platee di tutti i target.

Caetano Veloso & Family eseguiranno canzoni impossibili da dimenticare, come "Um canto de afoxé para o Bloco do Ilê", "O Leãozinho" e "Reconvexo".



Veloso non è solamente un compositore, cantante, chitarrista, ma anche uno scrittore e politico di straordinaria levatura, al punto da rappresentare un crocevia intellettuale obbligato per capire a fondo la storia del Brasile. Il New York Times lo ha incluso tra “i più grandi cantautori del secolo”, mentre Jason Manning, uno dei suoi biografi, lo ha definito “il Bob Dylan del Brasile”,



“È uno show per famiglie, nato dal mio desiderio di trasmettere felicità. Avere dei figli è la cosa più importante nella mia vita adulta. Quello che ho imparato dalla nascita di Moreno, e confermato con gli arrivi di Zeca e Tom, non ha un nome e non ha un prezzo. Credo, veramente, che la nostra non sia una famiglia di musicisti qualunque: c’è un carattere genetico dedicato alla musica”, ha concluso Caetano Veloso.



Chiara Giordano e Ruggero Pegna, che hanno eccezionalmente unito i loro Festival per questo evento destinato a rimanere nella storia della musica dal vivo in Calabria, non hanno dubbi: “Sarà un concerto emozionante e indimenticabile, adatto agli amanti del genere ma anche, come dice lo stesso Veloso, pensato per tutti, per le famiglie, per i giovani, una vera e propria “Festa della Musica”, in uno dei luoghi più belli d’Europa, che proietterà i nostri due festival, diversi per genere ma accomunati dall’altissimo spessore delle proposte artistiche e presenti nei circuiti internazionali più prestigiosi, verso un clima di nuovi e ambiziosi progetti in rete, anche con una grande ricaduta per la promozione turistica di tutta la Calabria.”.



“Armonie d’Arte” e “Fatti di Musica” sono inclusi tra i Grandi Festival Internazionali riconosciuti e sostenuti da Regione Calabria, nel quadro dei progetti per la “Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale e turistica presente in Calabria”.

La vendita dei biglietti per il concerto di Caetano Veloso & Family partirà mercoledi 21 marzo online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili ai siti: www.armoniedarte.com e www.ruggeropegna.it.