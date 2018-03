Coni, CIp, Miur e Regione Sardegna presentano IL 28 MARZO 2018 il progetto Gioventude

CAGLIARI, 27 MARZO 2018 - Due ore settimanali di attività motoria per i bimbi tra i sei e gli otto anni. Lo prevede il Progetto “Sport Gioventude” ideato dal CONI Sardegna e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Per la sua buona riuscita interverranno tante figure specializzate che faranno capo a 45 federazioni Sportive.

Tutti i particolari dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperà il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, l’assessore regionale Pubblica Istruzione e Sport Giuseppe Dessena, il Presidente del CONI Sardegna Gianfranco Fara, il Commissario Straordinario del CIP Sardegna Paolo Poddighe.L’appuntamento è per mercoledì 28 marzo 2018 a Cagliari presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in via Roma (Sesto Piano).