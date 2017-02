Consegnate le prime 18 casette di legno a Norcia. Un cittadino rinuncia e la cede a un\'anziana

NORCIA, 19 FEBBRAIO 2017 - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna delle chiavi delle prime 18 casette di legno a Norcia. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Sindaco Nicola Alemanno, dell'Assessore della Regione Umbria Fernanda Cecchini e del Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

"Questo è il risultato dello sforzo di cinque mesi difficili, ma è anche la risposta migliore che lo Stato potesse dare", ha detto il sindaco Alemanno. "Oggi possiamo dire che le istituzioni qui hanno lavorato come meglio non si potesse, nonostante le tante difficoltà".

Le casette sono state assegnate ai cittadini che ne avevano fatto richiesta in seguito al terremoto del 24 agosto secondo criteri stabiliti dall'amministrazione comunale. "Le Sae-Soluzioni abitative in emergenza, realizzate nella frazione di San Pellegrino, sono le prime abitazioni completate nelle aree colpite dal terremoto", si legge in una nota, e sono costituite da moduli di diverse metrature, completamenti arredati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del risparmio energetico.

Non sono mancate sorprese durante la cerimonia. Un cittadino che ha ottenuto il diritto al modulo abitativo, Bruno Biagini, ha rinunciato alla casetta a lui destinata per lasciarla alla signora Cecilia Amici, un'anziana di San Pellegrino che, per le regole stabilite dalla procedura di assegnazione, non aveva ottenuto il diritto all'immobile.

"Questo gesto dimostra il grande cuore di questa comunità - ha detto il sindaco di Norcia - e per questo voglio ringraziare personalmente Bruno". Ringraziamenti al signor Biagini sono giunti anche da parte dei parenti della signora Amici, presenti alla consegna delle chiavi.

Daniele Basili

Immagine da umbria24.it