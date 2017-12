Consiglio Ministri: il comunicato

ROMA, 28 DICEMBRE - Il Consiglio dei ministri si e' riunito oggi, giovedi' 28 dicembre 2017, alle ore 18.43 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DELLE CAMERE 1. Convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica) 2. Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonche' alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica) 3.



Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonche' alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati (decreto del Presidente della Repubblica) Il Consiglio dei ministri, prendendo atto della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di sciogliere le Camere, ha approvato, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'interno Marco Minniti, tre decreti del Presidente della Repubblica per le elezioni politiche del 2018. Il Consiglio dei ministri ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la data di domenica 4 marzo 2018 per la convocazione dei comizi elettorali per la Camera e il Senato, nonche' quella di venerdi' 23 marzo 2018 per la prima riunione delle nuove Camere, come da intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento.



Gli ulteriori due decreti presidenziali determinano, in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante la "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165", l'assegnazione del numero dei seggi per l'elezione della Camera dei deputati (circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione; circoscrizione Estero) e del Senato della Repubblica (regioni e collegi plurinominali di ciascuna regione; circoscrizione Estero).

MISSIONI INTERNAZIONALI Prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in corso, nonche' partecipazione ad ulteriori missioni internazionali Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonche' in ordine alla relazione analitica delle missioni internazionali svolte nel 2017, anche ai fini della loro prosecuzione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge. La deliberazione e' stata adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica, considerata la necessita' di adempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionali assunti dall'Italia, e sara' successivamente trasmessa alle Camere per la discussione e l'autorizzazione con appositi atti di indirizzo e deliberazioni, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo. Nella deliberazione, il Governo ha indicato per ciascuna missione: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare (compreso il numero massimo delle unita' di personale coinvolte), la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cosi' come previsto dalla nuova legge-quadro sulle missioni internazionali.



Il Consiglio dei ministri e' terminato alle ore 19.14