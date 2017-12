Consiglio Ministri: ok invio militari italiani in Niger

ROMA, 28 DICEMBRE - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni - si legge nel

comunicato finale del Consiglio dei ministri - ha deliberato in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché in ordine alla relazione

analitica delle missioni internazionali svolte nel 2017, anche ai fini della loro prosecuzione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge.

La deliberazione è stata adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica, considerata la necessità diadempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionali assunti dall'Italia, e sarà successivamente trasmessa alleCamere per la discussione e l'autorizzazione con appositi atti di indirizzo e deliberazioni, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo.Nella deliberazione, il Governo ha indicato per ciascuna missione: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, labase giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare (compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte), la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, così come previsto dalla nuova legge-quadro sulle missioni internazionali.