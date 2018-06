Consiglio Superiore della Sanità dice no alla libera vendita della cannabis light

ROMA, 21 GIUGNO – In seguito alla richiesta da parte del Ministero della Salute di un parere sul tema della vendita libera della cannabis light, il Consiglio Superiore della Sanità ha dato esito negativo. "Non può essere esclusa la pericolosità della 'cannabis light'" ha affermato il Css. Gli effetti del Thc anche a bassa concentrazione su alcuni soggetti come anziani, madri in allattamento o persone con patologie particolari sono ancora poco studiati, quindi considerati potenzialmente pericolosi.

Il parere dell’organo consultivo sulla salute raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti", mentre la decisione finale spetterà al Ministero della Salute. "La biodisponibilità di Thc anche a basse concentrazioni (sono di 0,2%-0,6%, le percentuali consentite dalla legge, ndr) non è trascurabile, sulla base dei dati di letteratura; per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico-fisiche, Thc e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis sativa possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve che a lungo termine", è quanto si apprende dal comunicato del Css. L’accolta del consiglio da parte del Ministero avrà notevoli risvolti economici, dato che il boom economico in questo settore aveva comportato l’apertura di centinaia di punti vendita “cannabis shop” in tutta Italia.

Federico De Simone

Fonte immagine: primadinoi