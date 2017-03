Consip, il pm: "Tiziano si faceva promettere soldi". Lui smentisce

ROMA, 2 MARZO - Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, è indagato dalla procura di Roma per traffico di influenze illecite. Sarebbe infatti coinvolto nella vicenda si Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato ieri in merito all'inchiesta Consip. Tiziano, infatti, avrebbe fatto da mediatore per avere aiuti in favore di Alfredo.

Tiziano Renzi, ovviamente, ha respinto tutte le accuse, ma le indagini sulla questione stanno andando avanti. Il pm, Mario Palazzi, ha disposto il sequestro di “computer, chiavette usb, cellulari, documenti, appunti, scritti di ogni genere” durante la perquisizione a casa di Carlo Russo, un amico del padre di Matteo Renzi.

Ciò che si sta cercando di capire è se la “T”, scritta da Alfredo Romeo di fianco alla cifra di trentamila euro, corrisponde proprio al nome di Tiziano Renzi.

Chiara Fossati

immagine da www.genova.repubblica.it