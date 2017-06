Consip, indagato presidente dimissionario Ferrara

ROMA, 19 GIUGNO - Il presidente della Consip Luigi Ferrara, da ieri dimissionario insieme alla consigliera Marialaura Ferrigno, sarebbe indagato dalla Procura di Roma per il reato di “false informazioni ai Pm”. Secondo quanto si apprende, Ferrara, venerdì scorso durante il suo colloquio con i magistrati che lo avevano convocato in qualità di testimone, avrebbe ritrattato quanto dichiarato in precedenza. Da qui la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Ferrara sarebbe una delle talpe che informarono Luigi Marroni, l’amministratore delegato di Consip grande accusatore del ‘Giglio magico’, dell’esistenza delle microspie. Secondo Marroni, a informare Ferrara era stato il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette. Ferrara stesso confermò questa ricostruzione in un interrogatorio del 20 dicembre scorso. Venerdì, invece, il presidente di Consip ha cambiato versione e la sua posizione è mutata da testimone a indagato.

La procura di Roma, intanto, ha in programma nuovi interrogatori. Sarà ascoltato Filippo Vannoni, presidente della municipalizzata fiorentina Publiacqua, nonché ex consigliere economico di Palazzo Chigi ai tempi di Matteo Renzi.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine lapresse.it)