Consolidal presenta a Tiriolo il volume "Una casa sicura per bambini"

TIRIOLO (CZ) 28 FEBBARIO - “Una Casa sicura per bambini” è questo il titolo del manuale che sarà presentato il prossimo 1° marzo, alle ore 14,30, a Tiriolo, nell'aula magna dell'Istituto comprensivo.

L'iniziativa è della locale sezione della Consolidal, associazione nazionale di promozione sociale, presieduta da Maria Luisa Bevivino, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Tiriolo, il cui dirigente scolastico, la dr.ssa Rita Paone ha dato disponibilità per l'evento.

La pubblicazione costituisce un utile vademecum, destinato ai genitori, baby sitter, colf, assistenti familiari, teso a fare acquisire a chi ha dei bambini o deve accudirli, una maggiore conoscenza e sensibilità in merito alla prevenzione degli infortuni domestici, fornendo pratiche informazioni su tutti gli elementi potenzialmente pericolosi che si nascondono in ogni ambiente della casa.



Il manuale è di facile lettura, corredato da tanti disegni ed immagini colorati, quindi, pensato come un piccolo strumento atto a fornire la conoscenza di tutti i fattori di pericolo presenti tra le mura domestiche e dare dei consigli su come evitare incidenti, stimolando negli adulti modelli comportamentali e stili di vita corretti.

La casa è, infatti, l’ambiente dove i bambini trascorrono più tempo ed è il primo luogo in cui crescono, giocano e imparano; pertanto, è molto importante conoscere i pericoli e le insidie che si nascondono in ogni ambiente della casa e adeguare i nostri comportamenti per evitare incidenti che a volte determinano conseguenze molto dannose e, in alcuni casi, anche la morte di bambini.



Il manuale è stato redatto dalla dr.ssa Stefania Zampogna, dirigente medico pediatra, presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, nonché vice presidente nazionale della Società d’Urgenza- emergenza pediatrica; il progetto e la realizzazione grafica sono stati curati da Concetta Procopio e Umberto Cannistrà. La prefazione è di S.E. Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito della Diocesi di Catanzaro-Squillace.

L’opera è stata stampata e divulgata a cura della Consolidal Nazionale e rientra tra le iniziative che questa associazione sta portando avanti in campo sociale e culturale con attenzione, in questo caso, ai bambini per garantirne una crescita sana, tutelandone la salute e la vita che costituisce un valore assoluto e cercando di favorire le condizioni che possono assicurare lo sviluppo integrale della persona.







