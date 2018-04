Consultazioni: il Quirinale le convoca per giovedì-venerdì

ROMA, 11 APRILE- Il Quirinale ha convocato il secondo giro di consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. Si aprirà con i partiti e si chiuderà con le alte cariche istituzionali, i presidenti Fico e Casellati e il capo dello Stato emerito, Giorgio Napolitano. Quindi ordine invertito, rispetto al primo giro terminato giovedì scorso con una fumata nera.



Dalle fonti parlamentari si apprende che il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro e che l’ultimo partito a salire al Quirinale sarà il Movimento 5 Stelle. Fatto sul quale c’erano stati dei dubbi nelle ultime ore, dato che in genere l’ultimo partito ad essere consultato è quello più consistente dal punto di vista elettorale e la decisione del centrodestra di salire al Colle unito aveva fatto sorgere il dubbio. A quanto emerge la scelta è stata fatta dal presidente perché il centrodestra non ha un gruppo parlamentare unico, e quindi è stato inserito nella "casella" già prevista per la Lega perché il partito di Salvini è il gruppo parlamentare più forte della coalizione di centrodestra.



Per quanto concerne l’alleanza si tratta di un’ipotesi ancora molto remota, rispetto alla quale i partiti continuano a prendere tempo. A tal proposito Salvini ha chiarito: “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”.

Fonte dell'immagine: ilfattoquotidiano.it

Federica Vetta