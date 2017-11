Contatto Diretto, al via la seconda edizione del contest dedicato agli emergenti

Partirà a gennaio 2018 fino a Marzo 2018 la seconda edizione di Contatto Diretto, il contest dedicato alla musica emergente al Lian Club di Roma.

ROMA, 25 NOVEMBRE - Dopo il successo della precedente edizione che ha decretato la vittoria degli ElleBorN, la manifestazione ha visto coinvolte più di mille persone del pubblico, 24 band e 10 giurati di qualità.

Il format è confermato con 24 band selezionate, che si esibiranno in 10 appuntamenti di musica dal vivo. Il contest dedicato esclusivamente alle band emergenti di tutti i generi musicale e provenienti da qualunque parte d’Italia dal rock al rap, dal pop all’elettronica. Novità di questa edizione sarà l’apertura delle iscrizioni anche ai singoli musicisti e cantautori accompagnati da band. Come in un torneo, gli aspiranti artisti dovranno superare diverse fasi per poter arrivare alla finale, tutto dal vivo, tutto in diretta davanti a un vero pubblico e davanti a una giuria di professionisti accuratamente selezionati.

Contatto Diretto, in controtendenza con le suggestioni televisive che vanno per la maggiore, vuole riportare la musica e la sana competizione sul palco del locale e lontana da riflettori e lustrini. Un Contatto Diretto con la gente e con gli addetti ai lavori, che ogni giorno hanno a che fare con la musica attraverso tutti i numerosi passaggi della filiera: dai giornalisti ai fonici, dai discografici ai promoter e così via. Una giuria composta di grandi nomi italiani e internazionali valuterà le band e con il pubblico decreterà i vincitori di ogni girone fino al vincitore della fase finale a eliminazione diretta. Tutto il contest avrà luogo presso il Lian Club di Roma, prestigioso palco sulle rive del fiume Tevere, dove le band o i solisti si esibiranno davanti ad un pubblico selezionato, veramente appassionato di musica.Il vincitore si aggiudicherà:1) La registrazione in uno studio professionale di un EP composto dai 4 brani presentati (Lrs Factory)2) La registrazione di un videoclip di alta qualità (Canon Cinema Eos School)3) La distribuzione e promozione dell’EP (Believe Distribution Service)Il format è stato ideato da Claudio Donato (già ideatore di "I miei vinili", condotto da Riccardo Rossi attualmente su SKY Uno e TV8) con la conduzione di Fabio Villanis. La giuria, in fase di definizione, sarà composta da professionisti e personalità di rilevo del mondo dello spettacolo, dei media e dell'imprenditoria musicale.La precedente edizione ha coinvolto Fabio Arboit (Radio Capital), Alex Peroni (Radio 105, RTL 102.5), Giancarlo Cornetta alias Gianka della band Velvet, Andrea Lo Vecchio (autore musicale), Pierluigi Germini (direttore promozione di RCA e produttore Gigi D'Alessio), Stefano Belli (Tutto Digitale, Suono), Luigi Nasta e Tino Cennamo (Luiss Creative Business Center), Luigi Di Filippo (Studio manager - LRS Factory) e Roberto Marrone (Marketing - Believe Distribution Services Italy). L'evento è stato patrocinato dal Nuovo Imaie e dal Luiss Creative Business Center, con la collaborazione di All Music Italia, LRS Factory, Believe Distribution Services, Canon Eos Cinema School, Goody Music e Antibemusic.(notizia segnalata da