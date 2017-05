Conte-Inter, operazione difficile: intanto si fa corpo l\'ipotesi Spalletti

MILANO, 12 MAGGIO - La telenovela tra l’Inter ed Antonio Conte sembrerebbe proseguire. Nonostante le smentite dello stesso interessato tramite la volontà espressa di restare al Chelsea, prossimo al titolo e alla finale di FA Cup, pare che uno spiraglio possa ancora esservi. Uno spiraglio che passerebbe da un incontro tra il tecnico ex Juve ed il patron del club londinese Roman Abramovich.

Conte aveva tuttavia messo a sicuro i tifosi del Chelsea: «Ho altri due anni di contratto. Voglio rimanere qui, ma ora conta solo vincere, conquistare titoli e fare la storia del Chelsea». Ci si chiede ora se tali dichiarazioni chiudano definitivamente la porta al club di Suning o rappresentino classiche manifestazioni di circostanza per tenere alta la concentrazione della squadra, che oggi potrebbe raggiungere matematicamente l’obiettivo Premier, nonostante gli sfavori del pronostico.

Cosa succederà tra Conte e Abramovich? Probabile che il tecnico italiano possa chiedere garanzie circa la competitività del team, con rinforzi ritenuti necessari in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Una competizione che Conte vuole vivere da protagonista, con mezzi superiori al valore della rosa attuale. Questa sarebbe di fatto l’unico speranza, nonostante le insistenze dell’Inter: una decisione che lo porti a ricominciare da zero e da un progetto ben più complesso ed affascinante per il proprio passato bianconero.

Intanto l’Inter continua a guardarsi attorno, tra le difficoltà generali amplificate anche dal disastroso andamento della stagione, oltre all’ennesimo cambio di panchina che ha fatto saltare Stefano Pioli. In questo, buone notizie non sembrerebbero giungere nemmeno dal Cholo Simeone, che preferirebbe restare all’Atletico Madrid nonostante la cocente eliminazione dalle semifinali con il Real.

La rivoluzione a livello dirigenziale, con l’innesto di Sabatini ed il ritorno probabile di Oriali, dovrà accompagnarsi ad una scelta delicata e forse non primaria, dovendo ripiegare su altri obiettivi. Ma non di certo minore può essere considerata l’attuale carta più accreditata, che riconduce al tecnico della Roma, Luciano Spalletti. Il tecnico sarebbe molto più facile da ingaggiare, considerati i costi di Conte e la clausola dell’Atletico che pende su Simeone. In attesa del 28 maggio, quando la stagione calcistica del principale obiettivo nerazzurro si concluderà definitivamente.

foto da: ilgiornale.it

Cosimo Cataleta