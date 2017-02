Continua l\'emergenza maltempo: allerta arancione in Levante Ligure, Toscana e Campania

NAPOLI, 5 FEBBRAIO - Torna il maltempo in Italia, e lo fa di nuovo con grande violenza. La perturbazione Atlantica che già da qualche giorno sta sferzando parte della penisola è in espansione. Si prevede un generale peggioramento delle condizioni anche nelle regioni centro meridionali, con precipitazioni sparse e neve in quota. Forti raffiche di vento e mare agitato a largo della Sardegna.

La Protezione Civile ha emesso un avviso per le condizioni meteorologiche ostili, ad integrazione di quelli dei giorni precedenti. E' infatti concreto il rischio di conseguenze idrogeologiche dovute all'imperversare del maltempo.

Per ragioni di cautela è stata dunque dichiarata l'allerta arancione in parte della Liguria, della Toscana settentrionale ed anche della Campania. I provvedimenti adottati sono in linea con la decisione, date le previsioni avverse, di rinviare al 12 febbraio la sfilata inaugurale del Carnevale di Viareggio.

Paolo Fernandes



Foto: ANSA