Contraffazione: Gdf sequestra 118.000 prodotti privi di etichetta 

COSENZA, 13 APRILE - Quasi 118.000 prodotti privi di etichetta informativa sulla potenziale pericolosita' di alcuni materiali, con mancata indicazione della provenienza e delle indicazioni in lingua italiana e senza apposizione della marcatura o con marcatura non conforme. sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Paola durante un controllo effettuato in un grosso esercizio commerciale della citta', gestito da persone di origine cinese.

Tra i prodotti sequestrati numerosi articoli elettrici ed elettronici non a norma, giocattoli privi di marcatura ovvero non conforme, senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e correlate avvertenze in lingua italiana, sull'uso e sull'eta' minima degli utilizzatori, sulla eventuale nocivita' del prodotto e sui materiali utilizzati per il loro confezionamento, nonche' dispositivi di protezione individuale non conformi alla specifica normativa e cosmetici privi delle normali informazioni sulla sicurezza.Il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle leggi - secondo gli inquirenti - avrebbe potuto essere causa di effetti nocivi per i potenziali acquirenti, ignari delle informazioni minime che l'etichettatura di qualsiasi bene di consumo dovrebbe contenere. In tutto i Finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 118.000 prodotti, in virtu' del mancato rispetto delle norme. Il titolare del negozio in cui i prodotti erano posti in vendita rischia una pesante sanzione amministrativa oltre alla confisca dei beni non conformi alle regole di sicurezza a tutela del consumatore