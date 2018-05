Contro le truffe telefoniche ed on line, Adiconsum scende in campo

CATANZARO 15 MAGGIO - A molti sarà capitato di ricevere telefonate continue e fastidiose con proposte di servizi a volte inutili e non necessari, o anche di essere inconsapevole vittima di una truffa on line. Per la tutela dei consumatori anche nel settore della telefonia e comunicazioni Adiconsum Magna Grecia, associazione difesa consumatori e ambiente scende in campo e per dirimere dubbi e perplessità con il convegno "Resta in linea" che si terrà venerdì 18 maggio alle 10 presso la sede Uniter di Lamezia Terme, Università della terza età presieduta dal professor Italo Leone con la collaborazione della vicepresidente Costanza Falvo D'Urso.

Interverranno esperti di settore come: Saverio Salerno esperto in crimini informatici Siulp: sindacato lavoratori polizia postale di Catanzaro, gli avvocati:Antonino Mallamaci Corecom Calabria, Rita Bevacqua Camera di Commercio di Catanzaro, Luigi Calabria Adiconsum Magna Grecia, modererà Dora Anna Rocca docente e giornalista concluderà la presidente interprovinciale dell' Associazione consumatori della Magna Grecia Silvia De Gori.

I presenti potranno intervenire per esporre i loro dubbi e ricevere chiarimenti sui rischi di possibili truffe nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e relative procedure di contenzioso. Ha spiegato la De Gori: «La comunicazione e l'informazione diretta ed immediata a favore dei consumatori specie di quelli che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie, costituisce ancora oggi uno strumento più che valido per operare sì da tutelare tale categoria da pratiche scorrette poste in essere da personaggi con pochi scrupoli.

La capacità di aziende del settore di sfornare quasi quotidianamente offerte e promozioni appetibili sulla carta ma in concreto poco onerose o poco chiare, il rischio di rispondere ingenuamente ad una e-mail per poi trovarsi con la sottoscrizione di un contratto non voluto, l'utilizzo non consapevole delle nuove tecnologie, a queste e molte altre questioni risponderemo nel corso del convegno di venerdì in cui esperti del settore, supportati da chi combatte quotidianamente i crimini informatici o perpetrati tramite telefono, si confronteranno e spiegheranno con un linguaggio semplice come difendersi e cosa fare nel caso in cui ci si trovi ad essere vittima di una truffa, di un contratto non voluto o nel caso in cui venga sottratta la propria identità».