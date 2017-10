Controlli antidroga nel Salernitano, arrestato un pluripregiudicato di Pagani

PAGANI, 31 OTTOBRE 2017 - Gli agenti della Polizia di Stato, nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità locale, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nell'Agro Sarnese-Nocerino, a Nord di Salerno, che hanno portato all'arresto di un pluripregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, alla denuncia di un uomo per ricettazione e alla segnalazione, alla prefettura, di un soggetto trovato in possesso di droga.

Un pluripregiudicato di 42 anni di Pagani è finito agli arresti domiciliari perchè, sul tavolo della cucina della sua abitazione, sono stati trovati circa quattro grammi e mezzo di cocaina, un bilancino di precisione, varie bustine per il confezionamento delle dosi e la somma di 230 euro in banconote.

Denunciato, anche un altro paganese di 28 anni. In casa sua gli agenti hanno trovato una bicicletta elettrica del valore di 2mila euro, ritenuta rubata. Indagini sono in corso per risalire all'identità del proprietario.

Segnalato all'ufficio di governo di Salerno un giovane di 29 anni di Nocera Inferiore, trovato in possesso di 21,5 grammi di marijuana per uso personale.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it