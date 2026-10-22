Controlli della Polizia a Sora, deferito uomo per violazione del divieto di ritorno

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Controlli del territorio a Sora

Nel comune di Sora, in provincia di Frosinone, le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato proseguono con regolarità, nell'ambito di un piano volto a contrastare l'illegalità diffusa e a prevenire i reati. Nei giorni scorsi, una pattuglia del Commissariato di P.S. locale ha fermato un uomo che si aggirava a piedi con un atteggiamento ritenuto sospetto.

La violazione delle misure di prevenzione

Gli agenti, nel corso del controllo, hanno verificato che il soggetto era destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Sora, misura di prevenzione personale a cui aveva evidentemente contravvenuto. La normativa prevede che tali provvedimenti siano finalizzati a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, e la loro inosservanza costituisce reato.

Il ritrovamento della sostanza stupefacente

Durante gli accertamenti successivi, i poliziotti hanno trovato nella disponibilità dell'uomo 0,90 grammi di sostanza stupefacente derivata dalla canapa indiana. La sostanza è stata immediatamente sequestrata. Per questo motivo, oltre alla denuncia per la violazione della misura di prevenzione, l'uomo è stato segnalato alla Prefettura competente per la detenzione di droga per uso personale.

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Le conseguenze giudiziarie

Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. È importante ricordare che l'indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza. Solo dopo l'eventuale emissione di una sentenza definitiva si potrà avere un accertamento pieno delle responsabilità.

L'episodio rientra in un quadro più ampio di attività di prevenzione e controllo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente sul territorio, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità. La collaborazione dei cittadini e la tempestività degli interventi delle forze dell'ordine rappresentano strumenti fondamentali per contrastare fenomeni illeciti e migliorare la qualità della vita nelle comunità locali.