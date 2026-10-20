Controlli della Polizia nelle strutture ricettive di Trapani sei deferimenti

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Controlli intensificati nelle strutture ricettive del trapanese

La Polizia di Stato di Trapani ha rafforzato le verifiche sulle strutture ricettive della provincia. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno condotto una serie di controlli mirati al rispetto degli obblighi di comunicazione delle persone alloggiate, un'attività che rientra nel monitoraggio periodico del territorio.

Sei deferimenti per violazioni delle norme di Pubblica Sicurezza

Le verifiche hanno portato al deferimento in stato di libertà di sei soggetti, identificati come titolari o rappresentanti delle strutture ricettive coinvolte. Secondo quanto accertato, non avrebbero rispettato le disposizioni previste dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La normativa impone alle strutture di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti entro sei ore dall'arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore, ed entro le 24 ore successive per periodi più lunghi.

Il caso del B&B di Marsala e gli assembramenti di ottobre

Tra le strutture destinatarie dei provvedimenti figura anche un B&B di Marsala, già coinvolto negli assembramenti verificatisi domenica 11 ottobre scorso. Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che, da anni, la struttura non adempiva all'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

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Monitoraggio costante nei prossimi mesi

L'attività di verifica proseguirà anche nei prossimi mesi, con l'obiettivo di garantire un controllo costante del fenomeno e assicurare il rispetto delle normative di settore. La Questura sottolinea l'importanza di questi controlli per la sicurezza pubblica e per la corretta gestione delle strutture ricettive del territorio.