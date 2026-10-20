Controlli intensificati a Ragusa: minorenne denunciato con hashish e bilancino

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La Questura di Ragusa continua a mettere in campo un'incisiva azione di prevenzione e controllo del territorio, come disposto dal Questore. L'obiettivo è chiaro: rafforzare la sicurezza urbana e arginare i fenomeni di illegalità che interessano le zone più sensibili della città.

Pattugliamenti mirati nelle aree a rischio

Gli agenti della Polizia di Stato, in particolare le Volanti, hanno intensificato la presenza nei centri storici e nelle periferie, luoghi frequentati soprattutto dai giovani. Proprio durante uno di questi controlli, un minorenne è stato fermato e trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish, già suddiviso in dosi e custodito nello zaino insieme a un bilancino di precisione.

Denuncia e segnalazioni

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fermo restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L'operazione complessiva ha permesso di sequestrare circa 30 grammi di droga e di segnalare alla Prefettura di Ragusa altri tre soggetti per uso personale di stupefacenti.

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Un segnale forte da parte delle forze dell'ordine, che confermano la volontà di presidiare il territorio e tutelare la comunità, in particolare i più giovani, dal consumo e dallo spaccio di droga.