Controlli intensificati a Ragusa: minorenne denunciato con hashish e bilancino
La Questura di Ragusa continua a mettere in campo un'incisiva azione di prevenzione e controllo del territorio, come disposto dal Questore. L'obiettivo è chiaro: rafforzare la sicurezza urbana e arginare i fenomeni di illegalità che interessano le zone più sensibili della città.
Pattugliamenti mirati nelle aree a rischio
Gli agenti della Polizia di Stato, in particolare le Volanti, hanno intensificato la presenza nei centri storici e nelle periferie, luoghi frequentati soprattutto dai giovani. Proprio durante uno di questi controlli, un minorenne è stato fermato e trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish, già suddiviso in dosi e custodito nello zaino insieme a un bilancino di precisione.
Denuncia e segnalazioni
Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fermo restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L'operazione complessiva ha permesso di sequestrare circa 30 grammi di droga e di segnalare alla Prefettura di Ragusa altri tre soggetti per uso personale di stupefacenti.
Un segnale forte da parte delle forze dell'ordine, che confermano la volontà di presidiare il territorio e tutelare la comunità, in particolare i più giovani, dal consumo e dallo spaccio di droga.
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