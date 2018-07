Controlli su gioco e scommesse, multe e sequestri nel foggiano

FOGGIA, 13 LUGLIO - Nel corso di un’operazione interforze, finalizzata a monitorare e contrastare le attività correlate al gioco e alle scommesse illegali, al gioco online e attraverso l’utilizzo di videoslot, predisposta dal questore di Foggia in tutta la provincia, sono stati effettuati tredici sequestri di apparecchiature per il gioco abusivo, 14 sanzioni amministrative e 9 sequestri amministrativi.

Sono state controllate 60 attività, denunciate alla Procura della Repubblica 12 persone imputabili della violazione della Legge 401/89, effettuati 13 sequestri penali di apparecchiature che consentono il gioco abusivo, elevate 14 sanzioni amministrative, operati 9 sequestri amministrativi: due video slot prive del prescritto certificato e quattro totem, apparecchi assolutamente vietati perché consentono, attraverso piattaforme illegali, di giocare a distanza, da remoto e on line, frequentemente mimetizzati come semplici apparecchi per il gioco promozionale o per attività pubblicitarie. Questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della locale Squadra Mobile, in coordinamento con il locale Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Due le attività segnalate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per l'irrogazione di 4 sanzioni amministrative pecuniarie, per un valore di circa 200.000 euro, per violazioni delle norme relative all'obbligo di esposizione di materiale informativo, essendo state violate le norme poste a tutela dei minori e della prevenzione delle ludopatie, come l'assenza di specifici cartelli.

Inoltre, "per le attività sprovviste di autorizzazione ex art.88 Tulps rilasciato dal Questore come stabilito dal Tulps ( Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il Questore di Foggia ha adottato complessivamente 8 provvedimenti di polizia di cessazione immediata attività, nei confronti di 4 circoli privati ed 1 bar, dei quali due circoli siti in Carapelle, due a Ortanova e un bar per i quali erano state elevate denunce penali e sanzioni amministrative dai militari del Comando Gruppo Guardia di Finanza di Foggia, per attività abusiva, e 3 agenzie di scommesse".



Luigi Palumbo