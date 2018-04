Convegno a Catanzaro su "Violenza tra le mura domestiche"

CATANZARO, 8 APRILE - “Violenza tra le pareti domestiche” è il tema di un qualificato incontri che si terrà a Catanzaro, rispettivamente il 9 aprile, presso la sala riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con inizio alle 15,30.

Trattasi di un tema di grande attualità in quanto riferito ad uno dei fenomeni sommersi per eccellenza che spesso si nasconde dentro le pareti domestiche, nell’invisibilità delle case private e, purtroppo solo una minima parte dei casi arriva alla consapevolezza dell’ambiente sociale e alle autorità.L’incontro che fa seguito ad un altro tenutosi sullo stesso tema lo scorso 27 marzo, affronterà l’argomento sotto diversi profili, è stato organizzato dalla Sezione di Catanzaro dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che è una associazione di avvocati e operatori del diritto di famiglia accreditata e riconosciuta presso il Consiglio Nazionale Forense come associazione specialistica maggiormente rappresentativa, in collaborazione con la Consolidal, Ente del Terzo Settore, che è una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività a favore delle fasce deboli della popolazione ( bambini, donne, anziani, diversamente abili, ecc.) nonché assume iniziative per la promozione della cultura, dell’etica e della legalità.Relatori dell’incontro saranno:-dott.ssa Gabriella Reillo, Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello di Catanzaro;-dott. Paolo Sesti – Dirigente Medico specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria infantile;I lavori saranno moderati dall’avv. Elvira Petrosillo – Socio Fondatore della Sezione di Catanzaro dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia.L’incontro è anche accreditati ai fini della formazione professionale degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Catanzaro con n. 3 crediti formativi.(notizia segnalata da