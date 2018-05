Convegno con Fra Enzo Bianchi "Dove va la Chiesa con Papa Francesco" Catanzaro, 9 maggio

Convegno diocesano con Fra Enzo Bianchi Catanzaro, 9 maggio, ore 18.00, parrocchia “Mater Domini”

CATANZARO 8 MAGGIO - “Dove va la Chiesa con Papa Francesco”: è il tema del convegno promosso dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, che si svolgerà il 9 maggio, alle ore 18.00, nella parrocchia “Mater Domini” di Catanzaro.

A relazionare sul tema sarà Fra Enzo Bianchi, monaco laico e fondatore della Comunità monastica di Bose, a Magnano (Biella), della quale è stato anche priore dalla fondazione fino al gennaio 2017.



Autore di numerose pubblicazioni, Enzo Bianchi ancor oggi è impegnato in diversi ambiti come: consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani; membro dell’Académie Internationale des Sciences Religieuses (Bruxelles); membro dell’International Council of Christians and Jews (Londra); membro della redazione della rivista teologica internazionale Concilium; membro della redazione della rivista biblica Parola Spirito e Vita, di cui è stato Direttore fino al 2005; opinionista e recensore per i quotidiani La Stampa,



La Repubblica e Avvenire; titolare di una rubrica fissa "La bisaccia del pellegrino" su Jesus e di rubriche su Famiglia Cristiana; membro del comitato dei consulenti di redazione di Vita Pastorale; membro del comitato scientifico e collaboratore di Luoghi dell'Infinito; collaboratore dei periodici francesi Panorama e La Vie e del quotidiano cattolico La Croix; collaboratore e consulente per il programma “Uomini e profeti” di Radiotre e "Ascolta si fa sera" di Radiouno.



Il tema della serata darà una chiave di lettura sul cammino intrapreso in questi anni con il Pontificato di Papa Francesco, prospettando attese e speranza per una “chiesa in uscita” verso le periferie.

All’incontro sarà presente anche l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, che ha voluto fortemente la serata di riflessione, programmando anche con Enzo Bianchi il ritiro del clero diocesano di giovedì 10 maggio.