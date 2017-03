Coppa Calabria: Casabona e Bovalinese si sfidano per il titolo

CATANZARO, 20 MARZO – Si giocherà mercoledì 22 marzo alle ore 15:00 presso il campo sportivo “R. Riga” di Lamezia Terme-Sant’eufemia la finale di coppa Calabria 2016/2017.

A sfidarsi saranno Casabona e Bovalinese che hanno eliminato in semifinale rispettivamente krosia e san Calogero. Le due squadre sono in testa ai rispettivi gironi di prima categoria ma mentre la bovalinese ha già festeggiato l’approdo in promozione proprio al termine degli ultimi novanta minuti giocati domenica, per i crotonesi manca ancora la matematica certezza anche se con dieci punti di vantaggio sulla seconda a cinque giornate dal termine si può tranquillamente affermare che siamo proprio ad un soffio dai festeggiamenti.

Tornando alla finale di coppa, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; se il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, saranno battuti i calci di rigore. Proprio i calci di rigori furono fatali lo scorso anno al Casabona, in una finale in cui i biancoazzurri erano avanti fino ad un minuto dal termine e che li aveva visti ad un passo dal titolo anche ai rigori, prima di sbagliarne tre consecutivamente e di dare alla nuova gioiese la gioia della vittoria finale. Effettuato anche il sorteggio delle gradinate: ai tifosi del Casabona sarà riservata la tribuna mentre ai tifosi della bovalinese sarà riservato il settore parterre.



ALBO D’ORO COPPA CALABRIA

2015/16

L.C. NUOVA GIOIESE

2014/15

ATLETICO BOTRICELLO

2013/14

A.C. SERRESE

2012/13

ASD DELIESE

2011/12

AC NUOVA DELIESE

2010/11

AC ARS. TREBISACCE

2009/10

SS ROGGIANO

2008/09

FC SAN MARCO

2007/08

SSD TORTORA

2006/07

SS REAL PIANE CRATI

2005/06

AC NUOVA AUDACE

2004/05

AS ROSARNO

2003/04

AS NOVA VIRTUS

2002/03

AS CASTIGLIONE MARE

2001/02

GS GIOIA TAURO

2000/01

AC BAGNARESE

1999/00

US SAN LUCA

1998/99

ACR SAN GIOVANNELLO

1997/98

AC SAN LUCIDO

1996/97

POL. GIMIGLIANO

1995/96

POL. ROSSOBLU

1994/95

SS TORRETTA

1993/94

AS DELIESE

1992/93

POL. PAOLA

1991/92

FC NATILESE

1990/91

AS CALCIO COTRONEI

1989/90

POL. CONDOFURESE

1988/89

US ISOLA CAPO RIZZUTO

1987/88

US ARASI

1986/87

SS ROGGIANO

1985/86

AC NUOVA ROSARNESE

1984/85

AS DELIESE

1983/84

AS CIRÒ MARINA

1982/83

AS DELIESE

1981/82

AS TERINA

1980/81

AS SPEZZANO ALBAN.

1979/80

US CALCIO VILLESE

1978/79

AS MARINA GIOIOSA

1977/78

AC BAGNARESE