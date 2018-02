Coppa Davis, domani al via la sfida tra Italia e Giappone

MORIOKA (GIAPPONE) 1 FEBBRAIO – Appena finiti gli Australian Open, con il trionfo del tennista svizzero Roger Federer, e già è tempo di Coppa Davis: sul cemento indoor di Morioka, in Giappone, la compagine azzurra dovrà vedersela con la rappresentativa nipponica orfana del talento di Kei Nishikori (ed anche di Nishioka, out per una lesione al crociato).

Alla Takaya Arena di Morioka, saranno Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Simone Bolelli e Thomas Fabbiano a difendere il tricolore. Fognini e Seppi hanno dimostrato entrambi un ottimo stato di forma, raggiungendo gli ottavi di finale sul veloce di Melbourne prima di cadere per mano, rispettivamente, di Berdych e Edmund. Saranno dunque loro due i singolaristi nella prima giornata di domani, mentre Bolelli affiancherà Fognini nel doppio del secondo giorno di partite.

L’occasione di fare il colpo fuori casa, e di disputare l’eventuale quarto di finale in Italia, è ghiotta: complici le assenze, il Giappone è infatti costretto a presentare una formazione rimaneggiata, guidata da Yuichi Sugita, attuale numero 41 ATP, molto pratico delle superfici veloci (in particolare sull’erba). Ad affiancarlo nel secondo singolare sarà uno tra Taro Daniel e Go Soeda, rispettivamente numeri 100 e 159 del ranking ATP. Saranno invece Uchiyama e McLachlan i doppisti.

Ad aprire le danze sarà la sfida tra Daniel e Fognini, seguita poi dall’incontro tra Sugita e Andreas Seppi. Nella giornata di Sabato, invece, la coppia nipponica dovrà vedersela (con ogni probabilità) con lo stesso Fognini e Simone Bolelli. I precedenti tra nazionali dicono 2-0 Italia, ma l’ultimo incontro risale agli anni ’30. La rincorsa azzurra alla Davis è appena iniziata.

Paolo Fernandes

Foto: ubitennis.com