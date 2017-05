Coppa Europea di Tiro con l\'Arco in Sardegna: mercoledì 31 maggio 2017 presentazione alla sede CIP

CAGLIARI, 28 MAGGIO 2017 - Nuovo appuntamento internazionale, nuova corsa impegnativa ma gratificante per il CIP Sardegna. Dal quattro all’undici giugno 2017 Olbia si tira a lucido per accogliere gli atleti che daranno vita al Para-Archery European CUP Circuit, gara di Tiro con l’Arco riservata ai migliori specialisti paralimpici della disciplina.

Per approfondire maggiormente i contenuti della manifestazione è stata convocata a Cagliari una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 31 maggio 2017, presso la sede del CIP Sardegna, sita in via Grosseto n. 1 (traversa di via Milano).A fare gli onori di casa sarà il presidente regionale del CIP Paolo Poddighe, affiancato dal vice presidente nazionale del CIP Sandrino Porru, dall’Assessora allo Sport del Comune di Olbia Silvana Pinducciu e dal presidente dell’A.S.D. Arcieri Torres Sassari Bruno Derudas.

LA COPPA EUROPEA DI TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO APPRODA IN SARDEGNA

CONFERENZA STAMPA

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 h. 10,30

Sede Comitato CIP Sardegna – via Grosseto, 1 - CAGLIARI





