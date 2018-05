Coppa Italia 2018: Juve-Milan #4zaJuve commenti, Allegri e Gattuso (Video)

Coppa Italia alla Juventus, Milan sconfitto 4-0

ROMA 10 MAGGIO - Per la quarta volta di fila, la tredicesima nella sua storia, la Juventus vince la Coppa Italia (TIM CUP). Allo Stadio Olimpico di Roma i bianconeri si impongono per 4-0 contro il Milan. Dopo sessanta minuti di equilibrio la Juventus prende in mano la partita segnando tre gol in otto minuti: doppietta di Benatia e gol Douglas Costa con la complicità di Donnarumma che commette due gravi errori. Infine arriva un autogol di Kalinic per il 4-0 definitivo.

Primo tempo equilibrato: la Juventus cerca di fare la partita ma il Milan riesce a chiudersi bene nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede. Poche giocate pericolose da entrambe le parti, su tutte all’ 8’ un tiro potente ma centrale di Cutrone, servito in area da Calhanoglu, e un colpo di testa di Mandzukic su cross di Cuadrado al 37’.



Nel secondo tempo la partita si sblocca: Benatia insacca di testa un cross da calcio d’angolo al 56’, cinque minuti dopo Douglas Costa calcia dal limite dell’area di rigore, Donnarumma cerca di bloccare il pallone con le mani ma la palla gli sfugge e finisce in rete. Al 64’, di nuovo su calcio d’angolo, Mandzukic colpisce di testa, Donnarumma para ma non trattiene e Benatia ribadisce in rete. Al 76’, ancora una volta su calcio d’angolo, Kalinic anticipa tutti di testa e manda la palla nella propria porta. Nel finale il Milan cerca di segnare almeno un gol ma è tutto inutile, la difesa della Juventus e Buffon non si fanno superare. L’unico brivido per la Juventus arriva al 71’ quando Matuidi, tentando di mettere in angolo un cross pericoloso di Kalinic, colpisce il palo della sua porta.



Le parole dell’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ai microfoni di Raisport: “Il risultato non rispecchia la prestazione che abbiamo fatto però quando si sbaglia gli errori si pagano”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, anche lui intervistato dalla Rai, ha commentato: “I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Hanno meritato questa partita senza togliere niente al Milan che ha fatto un buon primo tempo”; inoltre ha elogiato i “valori tecnici e morali” dei suoi giocatori.

Fabio Di Paolo