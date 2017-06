Coppa Italia calcio femminile: le semifinali - Primavera: la 3^ giornata dei Triangolari e QuadrangolariCoppa Italia calcio femminile: le semifinaliBrescia-Tavagnacco e Empoli Ladies-Fiorentina Women’s il 2 e 3 giugno alle 17.30

ROMA, 1 GIUGNO – E’ tutto pronto per le semifinali di Coppa Italia Brescia-Tavagnacco e Empoli Ladies-Fiorentina Women’s in programma rispettivamente venerdì e sabato 2 e 3 giugno alle ore 17.30. Il derby toscano andrà in scena allo stadio “Carlo Castellani di Montelupo, arbitra l’incontro Deborah Bianchi della sezione di Prato coadiuvata dagli assistenti di linea Andrea Pacifici di Arezzo e Fabio Marconi di Arezzo. La ripetizione della finale del 2015 tra le leonesse e le friulane, in programma al centro sportivo Club Azzurri, sarà diretta da Anna Scapolo di Padova con i guardalinee Luca Bernasso di Milano e Simone Asciamprener Rainieri di Milano. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

Primavera: la 3^ giornata dei Triangolari e Quadrangolari

Domenica 4 giugno alle 15.30 la 3^ giornata dei Quadrangolari e dei Triangolari

Roma, 1 giugno 2017 – I triangolari e i Quadrangolari della La Fase Nazionale della Primavera si concludono con le partite della terza giornata in programma domenica 4 giugno alle 15.30. Fiorentina Women’s e AGSM Verona sono già qualificate per le semifinali, mancano le altre due squadre che emergeranno dai Triangolari. Marcon-Padova (Q2) è l’anticipo in programma domani venerdì 2 giugno alle 17.30. Il tabellone di domenica prevede tre posticipi d’orario: Fiorentina Women’s-Sassuolo (Q1) e (Q2) Pro San Bonifacio-AGSM Verona si disputano alle 17.00, Napoli Dream Team-Res Roma (T2) alle 17.30. Quest’ultima si gioca al centro sportivo “Green Sport” di Pozzuoli (Na). In caso di arrivo a parità di punti saranno gli scontri diretti a determinare la squadra qualificata. Se persiste la parità conta la differenza reti del girone e in caso il maggior numero di reti segnate. Chi vince si classifica primo nel triangolare formato da Pink Bari, Napoli Dream Team e Res Roma incontrerà in semifinale la Fiorentina Women’s. La vincente tra Inter Milano e Juventus Torino affronterà l’AGSM Verona. Le semifinali si giocano su andata e ritorno in programma rispettivamente l’11 e il 18 giugno.



Le designazioni arbitrali



T1) Napoli Dream-Res Roma Team (Luca Capriuolo di Bari) – C.S. “Green Sport” di Pozzuoli (Na). Riposa: Pink Bari

T2) Juventus Torino-Inter Milano (Andrea Bordin di Bassano del Grappa) – Campo “Atletico Gabetto-Mirafiori” di Torino – erba artificiale. Riposa: Molassana Boero

Q1) Fiorentina Women’s-Sassuolo (Simone Pistarelli di Fermo) – Campo “San Marcellino” di Firenze

Q1) Jesina-Grifo Perugia (Gilberto Gregoris di Pescara) – “Pacifico Carotti” di Jesi

Q2) Pro San Bonifacio-AGSM Verona (Davide Conti di Seregno) – Campo “Renzo Tizian” di San Bonifacio (Vr)

Q2) Marcon-Padova (Alessandro Scifo di Trento) – campo “Nereo Rocco” di Marcon (Ve)



RISULTATI E CLASSIFICHE



T1 Res Roma-Pink Bari 3-0; Pink Bari-Napoli Dream Team 3-1

Classifica: Res Roma e Pink Bari 3 punti; Napoli Dream Team 0

T2) Inter Milano-Molassana Boero 12-0; Molassana Boero-Juventus Torino 0-3

Classifica: Inter Milano e Juventus Torino 3 punti; Molassana Boero 0

Q1) Fiorentina Women’s-Jesina 2-1; Sassuolo-Grifo Perugia 1-2; Grifo Perugia-Fiorentina Women’s 2-3; Jesina-Sassuolo 6-1;

Classifica: Fiorentina Women’s 6 punti; Jesina, Grifo Perugia 3; Sassuolo 0

Q2) AGSM Verona-Marcon 6-0; Pro San Bonifacio-Padova 1-5; Padova-AGSM Verona 1-3; Marcon-Pro San Bonifacio 1-0;

Classifica: AGSM Verona 6 punti; Padova e Marcon 3; Pro San Bonifacio 0