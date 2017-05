Coppa Italia calcio femminile: posticipate le semifinali - Primavera e Juniores femminile

Coppa Italia calcio femminile: posticipate le semifinali - Primavera e Juniores calcio femminile: inizia la fase finale - Brescia-Tavagnacco e Empoli Ladies-Fiorentina Women’s il 2 e 3 giugno

ROMA, 26 MAGGIO – Le semifinali di Coppa Italia calcio femminile in programma il 31 maggio sono state posticipate. Brescia-Tavagnacco si giocherà venerdì 2 giugno alle 17.30. Il derby toscano Empoli Ladies-Fiorentina Women’s andrà in scena sabato 3 giugno alle 17.30 allo stadio “Carlo Castellani” di Montelupo Fiorentino (PI).

Primavera e Juniores calcio femminile: inizia la fase finale

Domenica 28 maggio alle 15.30 la 1^ giornata dei Quadrangolari e dei Triangolari

Roma, 26 maggio 2017 – Inizia la corsa al titolo dei quattordici sodalizi Primavera dei club nazionali di A e B. La 1^ giornata della Fase Nazionale, riservata alle calciatrici nate dal 1 gennaio 1998 in poi con la possibilità di schierare due fuoriquota del 1997, è in programma domenica 28 maggio alle ore 15.30. Lo stesso giorno alla stessa ora si giocano le gare d’andata degli abbinamenti e la 2^ giornata dei Triangolari delle squadre Juniores regionali.



Riguardo la Primavera c’è un solo anticipo al sabato alle 18.00, si tratta di Pro San Bonifacio-Padova (Q2). Sassuolo-Grifo Perugia si disputa all’ex Sporting della frazione Cavazzoli di Reggio Emilia.

Un anticipo anche nella Juniores. Sabato 27 alle 17.30 si gioca Firenze-Libertas al comunale San Marcellino di Firenze. Il calcio d’inizio di Lavagnese-Bologna è posticipato alle ore 18.00 al campo Riboli di Lavagna.



Le designazioni arbitrali



PRIMAVERA

T1) Res Roma – Pink Bari (Stefania Menicucci di Lanciano) Riposa vincente Campania

T2) Inter Milano-Molassana Boero (Anna Scapolo di Padova) Riposa Juventus Torino

Q1) Fiorentina Women’s-Jesina (Ruben Celani di Viterbo), Sassuolo-Grifo Perugia (Deborah Bianchi di Prato)

Q2) Pro S. Bonifacio-Padova (Fabio Cattaneo di Monza), AGSM Verona-Marcon (Daniele Cannata di Faenza)

Riposerà nella seconda giornata il club che ha vinto il primo incontro.



JUNIORES

A1) Pinerolo-Fiammamonza (Giuseppe Mansueto di Verona)

A2) Firenze-Libertas (Andrea Beldomenico di Jesi)

T1) Lavagnese-Bologna (Edoardo Papale di Torino) Riposa Riccione



VINCENTI COPPA ITALIA REGIONALI - FASE NAZIONALE

Domenica 28 maggio alle 15.30 scendono in campo anche le vincenti delle Coppe Italia Regionali impegnate nella 2^ giornata dei Triangolari, e l’andata e un ritorno degli abbinamenti della Fase Nazionale. Lavagnese-Riccione è l’unico posticipo con calcio d’inizio fissato per le ore 16.00. Florentia-Vivialtoteveresansepolcro si gioca al “Pazzagli” di Località Ponte a Niccheri

A1) Azzurra-Real Colombo (Niccolò Fucci di Salerno)

A2) Lavagnese-Riccione (and. 0-0; Daniel Caldirola di Milano)

A3) Brixen-Graphistudio Pordenone (Andrè Scialla di Vicenza)

T1) Florentia-Vivialtoteveresansepolcro (Andrea Zanotti di Rimini) Riposa: Real Bellante